Pobreza franciscana: ¿qué significa y cuál es su origen?

En distintas ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho referencia a la pobreza o austeridad franciscana, explicando que el gobierno está dispuesto a pasar de una austeridad republicana, a una pobreza franciscana. ¿Qué significa esta expresión y cuál es su origen?

Para quienes estén poco familiarizados con las órdenes sacerdotales, quizá no conozcan el origen del adjetivo “franciscano”, que hace referencia justamente a la Orden Franciscana, o a los franciscanos. Esta orden religiosa católica fue fundada hace casi un siglo (en 1209), y sigue el ideario de San Francisco de Asís.

Una de las características que sobresalen en los franciscanos es el voto de pobreza, razón por la cual se dice que pertenecen a una orden de tipo mendicante, o sea que viven de limosnas y renuncian a cualquier tipo de propiedades o bienes de forma personal; todo pertenece a una comunidad religiosa, y se mantienen a partir de la caridad, su forma de vivir es, sin duda, austera.

Así, tenemos el origen de la expresión “austeridad o pobreza franciscana”, pero es importante entenderla sólo como una expresión o metáfora, no tomarla de manera literal. Significaría, entonces, ahorrar o gastar menos, cuidar los recursos económicos.

Ahora, pasando al contexto político en donde AMLO utiliza la frase, podemos tomarla como una forma de explicar una austeridad mayor. Si se habló primero de la “austeridad republicana”, entonces la “franciscana” podría ser más pronunciada.

Pensemos, por ejemplo, que entre las medidas que ya se han aplicado de austeridad republicana, se encuentra la prohibición a que cualquier funcionario público pueda percibir un salario más alto que el presidente de la República, y esto fue establecido en la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

En la última ocasión donde se ha utilizado esta frase, se refirió a terminar con los privilegios en todo cargo público, pero en especial hizo referencia al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Te recomendamos leer:

Por ahora, no se ha asegurado si habrá o no recorte, pero se trajo una vez más a colación el concepto religioso de pobreza franciscana. El mandatario explicó que las políticas de austeridad tienen como objetivo “darle más (presupuesto) al pueblo”. Añadió, en esta ocasión, que la austeridad no es sólo un asunto administrativo, sino de principios.