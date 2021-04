Políticas de AMLO pondrían en riesgo crecimiento de México: FMI

México.- A pesar de que se prevé un escenario favorable para la economía mexicana ante el paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares implementado por el presidente Joe Biden, las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían dificultar el crecimiento a futuro del país, de acuerdo a lo expuesto por Alejandro Wernerc, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el hemisferio occidental en un evento virtual de S&P Global.

En este sentido, señaló que la administración obradorista se encuentra "seriamente" comprometida con la estabilidad macroeconómica de cara a los aspectos fiscales, financieros y monetarios.

En ese contexto, Werner consideró que el presidente López Obrador es un "político diferente" al que muchos buscan calificar como un gobernante populista de América Latina, puesto que, argumentó, en el frente macroeconómico se ha mostrado respetuoso con las "restricciones presupuestarias".

Aunado a lo anterior, el funcionario destacó que en lo que compete a lo comercial, el titular del Poder Ejecutivo Federal ha sido muy abierto referente a que la economía mexicana se integre a la economía internacional.

No obstante, el director del FMI para el hemisferio occidental consideró que el jefe del Ejecutivo tiene la visión de que el Estado es un agente demasiado inmiscuido en la economía, lo cual podría perjudicar el crecimiento económico luego de que se reduzcan las consecuencias positivas del paquete de estimulo de 1.9 billones de dólares y el repunte producido tras dejar atrás la emergencia sanitaria por Covid-19.

En este marco, un factor de riesgo sería la reciente aprobación de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LEI) impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la que busca fortalecer el vinculo entre el Estado y la industria del gas y petróleo a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al momento tales enmiendas se encuentran suspendidas.

El exsubsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no descartó que aunque se espera que tras superado el estimulo estadounidense y la pandemia el crecimiento económico vuelva a ser "bastante mediocre", no dejó de tener la esperanza que no se cumpla lo previsto y se produzca una sorpresa favorable, especialmente al tener presente lo que está pasando en el país vecino del norte.