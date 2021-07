Por crisis en turismo, pierde erario 69.6 mmdp: CNET y Cicotur

México.- La recaudación de recursos públicos perdió 69 mil 600 millones de pesos como consecuencia de las crisis provocadas por la pandemia de Covid-19 en el sector turismo y viajes en la república mexicana, de acuerdo a lo revelado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.

El presidente del CNET, Braulio Arsuaga, expuso que los montos que no ingresaron a las arcas públicas del Estado fueron contabilizados por el decremento en ingresos que no percibió el área de viajes y turismo, por lo que dejó en claro que no es que las empresas hayan dejado de pagar los impuestos que les corresponden.

Arsuaga expuso que, durante el 2020, año en el que arribó la emergencia sanitaria, no se recaudaron 60 mil millones de pesos. Cantidad a la que se vienen a sumar 9 mil 600 millones no recaudados en el transcurso de los primeros tres meses del presente año.

Sostuvo que factores como la tercera ola que azota al territorio nacional, así como la presencia de variantes más peligrosas, como la Delta, misma que ha cuestionado la efectividad de las vacunas existentes, presionan la recuperación económica.

Indicó que, ante el cambio en los criterios para definir las actividades que se permiten teniendo en cuenta el semáforo epidemiológico, la industria terciaria se mantiene a la expectativa sobre los protocolos que deberán seguir.

Durante la presentación del documento "Panorama de la Actividad Turística del primer semestre de 2021", se dio cuenta de que el panorama de recuperación económica de los empresarios ha mejorado, puesto que el 7.7% de los hombres de negocios han afirmado la posibilidad de que este mismo año se puedan alcanzar los niveles que se tenían en 2019, es decir, pre pandémicos.

Por su parte, uno de los trabajos llevados a cabo por el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, señala que la percepción ciudadana sobre la inseguridad en México ha disminuido durante los primeros cuatro meses de 2021, en contraste con el último cuatrimestre de 2020; otro de los elementos que abonan a la atracción de turistas.

