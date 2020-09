Por pago de pensiones ven tragedia en el presupuesto 2021 para México

México.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación destinará 1.2 billones de pesos al pago de pensiones en el 2021, lo que representa el 4.9 por ciento del PIB, informó Sunny Villa, directora de Gasto del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP): «Les quiero hablar de una gran tragedia, la tragedia en pensiones. Pensiones tiene finalmente asignado más de un punto de la recaudación del IVA. Esto es gravísimo. Es decir, de cada cinco pesos que tiene el presupuesto, uno de ellos se va para pagar pensiones, dijo. Este monto supera la recaudación que se espera obtener por el cobro del IVA por 978 946.5 millones de pesos», destacó.

Durante la presentación virtual del documento «Implicaciones del Paquete Económico 2021», aseveró que esto es algo lamentable, porque el gran espacio que se va para el gasto en cinco millones de personas va a ir en detrimento, el cual es mayor conforme pasan los años mientras no exista una reforma para este sistema, ya que la reforma que se ha estado anunciando en pensiones no es pública, y no se han dado segmentos para debatirla en distintos foros, señaló.

Respuesta a la pandemia

De acuerdo con la directora de Gasto, este recurso incluye las pensiones contributivas y no contributivas. Las pensiones contributivas que se dirigen a trabajadores del sector privado formal y servidores públicos aumentarían 6.6 por ciento en 2021; mientras las no contributivas, las pensiones del programa social, solo crecen 1.4 por ciento respecto al PEF 2020.

De ahí la importancia de esta reforma que ayude a equilibrar estas desigualdades.

Sobre esta propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, mencionó que la expectativa era que este paquete fuera la respuesta a la pandemia que estamos enfrentando. Sin embargo, el presupuesto que se propone es menor al año anterior.

En términos reales, respecto a lo aprobado en 2019, se plantea una disminución de 0.3 por ciento, pero si se plantea con el cierre esperado respecto del 2020, se ve una reducción aún mayor, de 1.3 por ciento: «Con esto difícilmente vamos a poder responder a la contingencia, pero sí existe un cambio de estructura, porque estas modificaciones que se le hacen al gasto público representan las modificaciones para favorecer los programas de Bienestar y los programas de infraestructura que han sido emblemáticos de esta Administración», señaló. Sin embargo, recalcó que el monto que es del material de suministros dentro de todo el presupuesto es del cinco por ciento, lo cual deja un muy bajo margen para hacer reasignaciones mayores.

Sunny Villa mencionó que en esta propuesta hecha por el Ejecutivo se reconoce que el 83.7 por ciento del presupuesto está comprometido, lo que consideró como lamentable, porque si se hacen los cálculos y se descuenta el presupuesto que se va a CFE, Pemex, deuda y pensiones, se puede observar que hay dos puntos del PIB para hacer frente a la contingencia y proveer bienes y servicios a la población a través del sector central:

Baja presupuesto en Imss, Issste

«Esto es gravísimo, porque hemos estado viendo una tendencia donde este espacio fiscal cada vez se reduce, y mientras no se hagan los cambios estructurales para flexibilizar el gasto, vamos a seguir teniendo problemas», advirtió.

Dijo que en la propuesta en salud existe un incremento, el cual se debe al incremento que tiene Pemex y la Secretaría de Salud, pero que se da por la liberación de los fideicomisos que estaban guardados, un fondo para enfermedades graves, el cual no es un recurso que sea recurrente, de manera que si no existiese ese fondo se hubiera presentado una reducción para el gasto en salud.

El presupuesto destinado para salud, IMSS, Issste, Sedena y Semar también se ve reducido: «No identificamos ningún presupuesto que se vaya específicamente para atender la crisis sanitaria porque se reduce el presupuesto para prevención y para vacunación. Mas aun, el Insabi, se había hablado que se iban a dar 40 mil millones de pesos para arrancar, y vemos que el aumento que se tiene es de 9 mil millones de pesos. Esto va a ser gravísimo porque una de las apuestas de este Gobierno es que la salud se pueda atender a través de este nuevo instituto», mencionó.