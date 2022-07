¿Por qué los bancos pueden rechazar una solicitud de tarjeta de crédito?

Si al fin te has decidido a obtener una tarjeta de crédito, pero tu institución bancaria te la ha negado, puede deberse a distintos motivos. Generalmente, entre las razones principales se encuentra el no contar con historial crediticio, pero no es el único motivo.

Sacar una tarjeta de crédito en el mismo banco donde tienes tu cuenta de ahorro o el pago de tu nómina suele ser más fácil, pero incluso en este tipo de casos, cabe la posibilidad de que nos rechacen el crédito. No es una noticia que nos guste, claro. Por suerte, podemos revisar otras opciones. Sin embargo, es importante tener presente que la primera tarjeta de crédito puede ser la más complicada.

Por qué un banco niega una tarjeta de crédito

Historial crediticio

La razón más común por la cual se niega una tarjeta de crédito, es el carecer de historial crediticio. Aquí surge la pregunta: ¿cómo hacer historial sin tarjeta de crédito? Debes saber que hay distintas formas, puedes hacerlo, por ejemplo, con crédito de tiendas departamentales, pero también con el pago a tiempo de algunos servicios (que estén a tu nombre), por ejemplo, el cable o el teléfono.

Si has tenido ya tarjetas de crédito como estudiante, pero bajo la tutela de tus padres, no suelen considerar esto como historial crediticio tuyo, sino de ellos.

Deuda con el banco o retraso de pagos

Otro motivo muy común es que te encuentres en el buró de crédito porque tienes o has tenido algún tipo de deuda o retraso en tus pagos. Debes considerar que los retrasos no deben ser necesariamente de años, basta con pocos días para que nos dejen una calificación negativa.

Datos erróneos en el buró de crédito

Si tu nombre está mal escrito en el buró de crédito, tienes otra fecha de nacimiento o cualquier otro dato no concuerda con tus datos correctos, pueden negarte la tarjeta de crédito. Asimismo, si hay un homónimo (mismo nombre y apellido) que tenga problemas financieros, puede haber una confusión y por eso se te niega a ti el crédito.

El crédito solicitado rebasa tu capacidad de pago

Ahora supongamos que tienes un buen historial crediticio y no tienes ningún problema con el buró de crédito, todavía así pueden negarte el plástico si el crédito que solicitas rebasa tu capacidad de pago, la cual se mide a partir de los ingresos comprobables regulares.

Suficiente número de créditos

Puede darse el caso de que el banco considere que cuentes con demasiados o suficientes créditos, por lo cual, uno más puede mermar tu capacidad de pago, así que rechazan tu solicitud de crédito, incluso si tienes un historial excelente.

Te han rechazado muchas solicitudes de crédito

Por último, quizá te parezca irónico o un mal chiste, pero es posible que tu solicitud de crédito sea rechazada sólo porque otras instituciones bancarias y financieras la han rechazado también, en especial si es un número considerable de negaciones.