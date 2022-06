Por qué se bloquea una tarjeta de débito y cómo solucionarlo

El pago con tarjeta parece sustituir el efectivo, cada vez es más común que las personas, en especial las más jóvenes, prefieran hacer pagos con tarjeta, ya sea de crédito o débito. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se quiere pagar con tarjeta y resulta que ésta no pasa?

Si bien como consejo de vida podemos recomendar siempre llevar un poco de efectivo extra para cualquier tipo de situación similar, hoy te explicaremos por qué se bloquea una tarjeta de débito y cómo puedes solucionarlo.

Por qué se bloquea una tarjeta de débito

Cuando una tarjeta de crédito se bloquea, muchas veces puede deberse a que hemos excedido el crédito que se nos asignó, o a que no hemos hecho los pagos correspondientes. No obstante, esta no es una posibilidad para el caso de las tarjetas de débito, quienes suelen bloquearse por los siguientes motivos:

Olvidar nuestras contraseñas o claves

Esta es una de las razones más comunes de todas. Ya sea que ocurra cuando queramos pagar en algún establecimiento y pongamos varias veces un PIN incorrecto, o que intentemos retirar dinero de un cajero y que también hayamos tecleado mal el PIN. Si esto ocurre de forma frecuente (en general, son de 3 a 5 intentos máximo) en un periodo corto de tiempo, es casi seguro que se bloquea tu tarjeta.

Pagos fuera del país

Si te fuiste al extranjero y olvidaste avisar al banco, es muy probable que en algún punto de tu recorrido tu tarjeta sea bloqueada. Lo mejor es avisar con anticipación, ya que, si tu tarjeta se bloquea en el extranjero, es más difícil solucionarlo en el momento.

Pagos o movimientos inusuales

A partir de la Inteligencia Artificial, se monitorean nuestros movimientos financieros, y digamos que el banco “sabe” en qué gastas. Es decir, conoce cuáles son tus compras promedio, qué tipo de artículos y los precios, por esa razón, si de pronto haces una compra muy inusual, ya sea en precio, costo o forma de pago (a meses y con ciertos intereses), cabe la posibilidad de que se bloquee tu tarjeta por seguridad, hasta comprobar que tú hiciste ese movimiento.

El objetivo detrás del bloqueo de tarjeta es la seguridad. Así, la forma en la que podemos desbloquear nuestra tarjeta es notificando al banco de manera inmediata, para que pueda desbloquearla o, bien, darnos un plástico nuevo.