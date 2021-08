Precio máximo de Gas LP no impide la competencia: Ricardo Sheffield llega defendiendo decreto de AMLO

Jalisco.- En la conferencia Mañanera realizada desde Puerto Vallarta, Jalisco, Ricardo Sheffield defendió el decreto promovido por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el que se imponen precios máximos al Gas LP en el país.

Se trata de la primera Mañanera en la que Ricardo Sheffield participa tras regresar de la derrota en las elecciones por la alcaldía de León, Guanajuato.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor reveló que los altos precios que tiene el Gas LP en la Azcapotzalco e Iztapalapa, fueron el principal motivo por el cual se llevó a cabo la publicación del decreto.

Afirmó que en esos lugares se presume que los gaseros vendían gas robado y por ello tenían mucho margen de ganancia, y ahora que ya no lo hacen han decidido aumentar los precios para mantener las ganancias, no obstante, señaló que esto aún no se ha comprado.

"Se publicó el 28 de julio pasado la regulación de precios máximos del Gas LP, esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa", declaró Ricardo Sheffield en defensa del decreto.

Posteriormente informó que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía desarrollaron estudios para cuantificar el gasto máximo en la distribución y venta de Gas LP en distintas regiones del país, según su lejanía y disponibilidad.

De modo que se crearon 145 regiones con distintos precios máximos de Gas LP en sus distintas modalidades, es decir, en cilindros y estacionarios.

"Estos precios máximos deben respetarse, porque cualquier vendedor de Gas LP, sea estacionario o de cilindro, pero particularmente de cilindro, donde se han presentado más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) a quienes no respeten el precio máximo", afirmó el titular de Profeco Ricardo Sheffield.

En otras palabras, de no respetar el precio máximo del Gas LP impuesto por las secretarías del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no podrán vender gas, aunque no reveló sí la revocación del permiso sería permanente o provisional.

"Lo que queremos es monitorear y sancionar a quienes vendan por arriba de este precio máximo, los precios varían muchos porque la distribución también varía mucho", explicó Ricardo Sheffield.

Previo a finalizar mostró parte de los precios máximos establecidos por el Gobierno Federal en venta al público del Gas LP, donde se señaló que el más caro se estaría vendiendo en Durango, con un precio máximo de 27.85 pesos por kilo en cilindro y 15.04 pesos por litro en estacionario.

Mientras que el más barato se estará vendiendo en Baja California, con un precio de 19.56 pesos por kilo de Gas LP en cilindro y 10.56 pesos por litro en estacionario. Una diferencia de casi 8 pesos en uno y 4 pesos en otro.

Anuncian la App GLP Justo para denunciar irregularidades en precio del Gas LP

Tras defender el decreto que impone precios máximos del Gas LP en 145 regiones de México, Ricardo Sheffield dio a conocer que en una semana más se tendrá disponible la aplicación para celular GLP Justo.

En esta aplicación se podrá consultar precios del Gas LP en la región donde se vive y denunciar los abusos o irregularidades.

Finalmente, Ricardo Sheffield declaró que la medida del precio máximo a este combustible es provisional, y busca que se normalice el precio en el mercado, en especial en Iztapalapa y Azcapotzalco.

