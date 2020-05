Predominan los empleos informales en México

México.- Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, del total de la población mayor a los 15 años en México, el 60.4 por ciento es económicamente activa, lo que equivale a 57.6 millones de personas, y de este grupo de población, 31.3 millones de ciudadanos se encuentran en el empleo informal, lo que representa 56.2 por ciento de la población ocupada.

Afectación

En el marco de la contingencia sanitaria que se vive actualmente, el instituto destaca la importancia de contar con información acerca de las condiciones laborales en las que está ocupada la población para medir el posible impacto que el COVID-19 podría causar.

Pues 31.3 millones de personas se encuentran en el empleo informal por presentar condiciones laborales consideradas informales, como lo es el autoempleo en la agricultura, empleo no remunerado o carencia de seguridad social, en donde predominan las edades de 15 a 19 años que corresponden al 82.1 por ciento de jóvenes, así como 72.5 por ciento de la población de mayor a los 60 que trabaja.

Desigualdad salarial

En Sinaloa, los trabajadores que laboran en el sector informal son 20.0 por ciento hombres y 22.7 por ciento mujeres, quienes perciben en promedio de salario 54 pesos por hora para los hombres y 47 pesos por hora trabajada para las mujeres.

Anteriormente el empleo informal se conformaba por quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios.

Sin embargo, a partir de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), se incluye a quienes, a pesar de estar fuera del sector informal, presentan condiciones laborales consideradas informales, tales como el autoempleo en la agricultura, la no remuneración o carencia de seguridad social.