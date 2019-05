Preocupante el manejo de la economía en México: Expertos

Durante el primer trimestre del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las políticas económicas continúan sacrificándose por Pemex y la CFE. El déficit en ambas empresas productivas del Estado provocó que el sector público, en su conjunto, presente una situación negativa.

Lo anterior de acuerdo con los resultados del análisis «Los números de erario: primer trimestre de 2019», realizado por México Evalúa, centro que se enfoca en la evaluación y en el monitoreo de la operación gubernamental y que tiene como finalidad elevar la calidad de sus resultados.

Según señala, el Gobierno federal ha gastado menos que el año anterior, pero también menos de lo aprobado para el 2019. De esta forma exhibió un subejercicio (gasto realizado en menor cantidad en relación con el presupuesto original) de 5 por ciento, alrededor de 40 mmdp, lo que estaría afectando la provisión oportuna y adecuada de servicios a la ciudadanía.

Sin embargo, también hace hincapié en que las políticas asistencialistas con los Programas del Bienestar, sumado a las transferencias realizadas a la Secretaría de Energía, han superado su gasto aprobado para todo el 2019.

En 2018, los diputados aprobaron 5 billones 279 mil 667 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; mientras que, para el 2019, el monto fue de 5 billones 838 mil 059 millones 700 mil pesos.

Prioridades económicas

De acuerdo con los resultados, el panorama para la inversión física también es desalentador. El sector público habría caído un 13 por ciento; mientras en el Gobierno federal se desplomó un 31 por ciento. «Este recorte tiene la posibilidad de impactar de manera importante en la economía», cita de manera textual el estudio.

Al respecto, académicos y expertos en finanzas públicas y economía indicaron para EL DEBATE que el Gobierno federal debe mantener un estricto cuidado en evitar nuevos endeudamiento que ponga en riesgo el funcionamiento de la vida económica del país, sobre todo en la intención de rescatar Pemex y CFE, así como los gastos elevados en programas asistencialistas.

«La situación de incertidumbre es real. El problema existe, y no es un problema menor en el sentido de cuánto implicaría o cuánto le costaría al Gobierno poder sacar de la situación financiera que está Pemex y considerando, por supuesto, el papel fundamental que históricamente y aún lo tiene Pemex en cuanto al impulso o el desarrollo y crecimiento de la economía del país», indicó Jessica Yanet Soto Beltrán, maestra en ciencias económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Hallazgos

México Evalúa colocó el análisis dentro de su sección Caja Negra, misma que propone indicadores que presentan de manera amigable la evolución del presupuesto público: mensual, trimestral y anual.

Entre los principales detalles encontrados en el análisis se indica que Pemex habría lastrado al Gobierno federal. Especifica que el Gobierno tuvo un balance positivo de 0.6 mmdp, pero Pemex y CFE impulsaron de manera negativa el balance con menos 114 mmdp, que —asegura— sigue creciendo. En conjunto, el déficit del sector público fue de 24 mmdp.

Especificó que hasta marzo del 2019 continúa la caída, tanto en la recaudación por IVA, como en los ingresos petroleros, con respecto a marzo del 2018. Sin embargo, la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) compensó dichas disminuciones.

Los ingresos presupuestarios tuvieron una caída de 1.3 por ciento real respecto al 2018. Los ingresos totales del Gobierno federal van en línea con los aprobados para marzo del 2019 con más 2 por ciento.

Esto mientras que los ingresos por IEPS van por arriba, pero los ingresos por IVA y petroleros del Gobierno federal van rezagados. El sector público, en conjunto, arrastra un subejercicio de 5.9 por ciento o 84 mmdp.

Política energética incorrecta

Desde la Ciudad de México, vía telefónica, Daniel Jaffet León Chávez, experto en economía por la UAM, indicó que actualmente existe una tendencia en la restitución de los hidrocarburos por energías limpias; incluso, señaló que existen economías en el mundo que plantean que para 2030 o 2040 ni siquiera haya automóviles que usen gasolina en las calles.

Sin embargo, puntualizó que lo que hace México es empeñarse en invertir con refinerías, en programas de extracción de diésel o en infraestructura física para Pemex: «Invierten en un modo de producción, en cuanto a energías, obsoleto, y eso pone en riesgo a la economía, y, por tanto, algo que tiene que ver con lo que estamos hablando es que si gastamos en algo que ya no nos sirve, que es obsoleto o que pone en riesgo a la estabilidad de la economía, pues vaya, porque no nos gastamos el recurso en otros rubros importantes», indicó.

El experto añadió que el problema no solo es que se gasta mal, sino que se gasta con subejercicio (menos de lo programado y aprobado en el presupuesto), lo cual —añadió— es bastante preocupante.

El reciente informe de México Evalúa muestra que el gasto exclusivo del Gobierno federal exhibe un subejercicio de 6 por ciento o 61 mmdp en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que afecta la provisión oportuna y adecuada de servicios y apoyos al público (como lo indica la gráfica «Gasto neto del sector público»).

Mientras tanto, los ejecutores que llevan un gasto por arriba de lo calendarizado son CFE, con 23 por ciento o 25 mmdp; en su caso los Programas del Bienestar registran 18 por ciento o 5 mmdp; y Energía con 741 por ciento o 12 mmdp.

El gasto en subsidios e inversión financiera es el que provoca este aumento (como lo indica la gráfica «Ejecutores de gasto con mayor gasto»).

El menor gasto se registró —según «Los números de erario: primer trimestre de 2019»— principalmente en adeudos de ejercicios fiscales anteriores, con menos 83 por ciento; Educación, con menos 30 por ciento; Ramo 23, con menos 36 por ciento; Comunicaciones y Transportes, con menos 70 por ciento; y Salud, con menos 12 por ciento.

Pemex, carga negativa

La economista Jessica Yanet Soto Beltrán señaló al respecto que si bien es cierto que por mucho tiempo Pemex fue la caja chica del Gobierno federal a través de los ingresos que se obtenían provenientes de la venta del petróleo, ahora es el mayor peso en carga fiscal debido a su rescate, en donde el Gobierno federal asume que su deuda implicaría desviar ingresos que irían para inversión e infraestructura, como el combate a la corrupción, la salud, obra pública, etcétera: «Creo que sí es necesario replantear una estrategia, que si bien ya el Gobierno, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ya más o menos está ya planteando una estrategia de rescate, de tomar del fondo de estabilidad de los ingresos presupuestarios, 100 mil millones de pesos».

Explicó que dicho fondo se utiliza en casos de contingencias económicas que el Gobierno no pueda, por alguna razón, obtener ingresos a través de la recaudación.

El fondo cuenta con un aproximado de 300 mil millones de pesos, por lo que la experta consideró que tomar dicho recurso, considerado también como un «colchón», que asegura que el Gobierno puede cumplir con sus obligaciones que tiene pactadas, como el pago de la deuda, tiene dos implicaciones: «Por un lado, limita al estado para seguir haciendo inversión pública, por eso se ve una reducción de la inversión del estado en la infraestructura productiva, se va a ver afectada; y el otro factor que yo veo de riesgo es la posibilidad que tiene el Gobierno de nuevos endeudamientos porque básicamente limita la posibilidad de invertir en México, porque no hay condiciones para que sus inversiones estén seguras. Si no hay solvencia por parte del estado para seguirse endeudando, las líneas de crédito se limitan o no hay posibilidades de adquirir nuevos financiamientos, y eso sí implicaría un riesgo para las expectativas de crecimiento que se tienen planteadas», sostuvo.

Asimismo, aclaró que este panorama ha sido visto por, básicamente, todos los organismos, empresas y calificadoras, lo que ha provocado que reduzcan las expectativas de crecimiento.

Jessica Yanet Soto Beltrán aclaró que dependerá de las señales que el Gobierno federal dé a los inversionistas en materia de la estrategia que van a implementar con un plan de negocios, mismo que no solo contemple recorte de personal, mecanismos de austeridad en cuanto a gasto de la institución, «sino plantear un plan de negocios que permita estimar cuáles son las líneas en la que se va a invertir, cómo se va a invertir, para qué se va a invertir, qué estrategias se tienen que implementar en materia de ordenamiento financiero, etcétera».

Jaime Jiménez Santos, economista y académico de la UAM, destacó que el interés del Gobierno federal de estar invirtiéndole a Pemex y CFE es con la finalidad de poder hacerlas autofinanciables y que además generen una buena parte de lo que gasta el sector público; sin embargo, precisó que eso no va a ser a corto plazo: «Creo yo que esto va a ser a partir del 2020, 2021, y, por otra parte, la CFE es otra empresa que ha venido teniendo problemas financieros operativos, yo creo que en parte porque el sistema con el que venía trabajando antes, llámese corrupción y otros factores, la dejó dañada, es una empresa que también le está quitando al Gobierno federal, no sé si el costo beneficio sea muy alto, de tal manera que el pueblo se va a ver afectado en ese sentido», subrayó.

En tanto, el experto consideró que a largo plazo es importante que ambas empresas sean saneadas financieramente para que empiecen a dar resultados.

Respecto al alto recurso destinado para la Secretaría del Bienestar, Jaime Jiménez Santos señaló que no se puede hablar de que el Gobierno federal está encaminándose a una economía socialista, más bien —dijo— es un Gobierno con gran dosis de asistencialismo: «Que finalmente es un recurso que se incorpora a la economía, vía consumo, es algo que quizá no denote inversión bruta, pero sí una inversión pública. Creo que debe ser cuidadoso el Gobierno en cuanto al tipo y cantidad de programas porque sí puede dañar a la balanza financiera del propio Gobierno; es decir, tener un saldo deficitario del gasto público, eso daña, y eso es malo para la económica porque tendríamos que recurrir a la deuda».

Ante ello, opinó que el Gobierno debe ser cuidadoso en el recurso que destina a programas específicos, como Jóvenes Construyendo el Futuro o la pensión de adultos mayores.

Recomendaciones

Daniel Jaffet León Chávez, economista de la UAM, añadió que recientemente diversos organismos internacionales han emitido una recomendación general para los países, la cual reside en que para poder incentivar el desarrollo en una economía se debe hacer un ejercicio del presupuesto público pendiente al desarrollo, lo que significa que haya subsidios para que la iniciativa privada crezca, las exportaciones, el desarrollo de ciencia y tecnología, así como aumentar el gasto en cuanto a educación y salud para favorecer el bienestar de las personas.

También agregó que se debe incentivar una mayor recaudación fiscal, misma que permita redistribuir la riqueza y obtener dinero para el erario que sea distribuido en el gasto público.

«El impuesto que mayor importancia tiene a la economía suele ser el impuesto sobre la renta, y ha tenido una recaudación fiscal menor de lo esperado, entonces estamos recaudando menos de lo que planeamos; por si fuera poco, estamos recabando menos de lo que se espera con respecto a estándares internacionales, y ahora gastamos de una forma desproporcional», recalcó.

Finalmente, Daniel Jaffet León Chávez precisó que en lo criticable al manejo de la economía durante el primer trimestre es que se gasta mucho para algunos sectores poco estratégicos y que se pudiera decir están mal planeados, que tiene un daño directo en la inversión directa.