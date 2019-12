Presume AMLO reducir deuda y fortalecer economía familiar pero...

México.- Tras una serie de cuestionamientos respecto a la economía mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador persiste en su postura: "todo va bien"; si la corrupción y la deuda se reducen las condiciones se volverán más favorables para todos, promete.

Esta mañana en la conferencia se hizo un balance entre la prensa y el mandatarios sobre diferentes indicadores de la economía nacional, donde es posible apreciar que la mayoría de los logros alcanzados son para la sociedad civil, las familias mexicanas, mientras que las empresas aparentemente han reducido la adquisición de equipo y vehículos lo que podría apuntar a una afectación a este sector.

Además se aprecia una reducción en la inversión fija bruta, contrastando con el aumento de remesas histórico y la inversión extranjera.

Señaló el presidente mientras anunciaba la reducción del costo en el serivcio de la luz eléctrica, señaló que hoy en día todas las empresas pagan luz, ya que se ha denunciado que existían condonaciones millonarias a las empresas más grandes que se encontraban en el país.

Ya no hay impunidad, no hay privilegios, imaginen una empresa grande, un banco grande. Pues esa empresa, ese banco, no pagaba impuesto o se los condonaban, eso ya se terminó

Dijo que es así como hoy en día se tienen "ingresos que permiten no aumentar la deuda".

El mandatario señaló que a poco tiempo de cerrar el año, la deuda que quedó pendiente de sexenios anteriores es de 10.8 billones, cargada de intereses, consideró como su prioridad reducir la deuda al tomar la presidencia.

Agregó que el año terminará con la misma deuda "en término de Producto Interno Bruto (PIB), con Peña el último año fue 44.9% del PIB, ahorita debemos estar a 43.6%. Estoy tranquilo porque ya falta poco, un punto del PIB".

López Obrador dijo que en los gobiernos pasados los contribuyentes se encontraban pesimistas debido a la corrupción, y expresó que esto ya no es un pretexto ya que su administración la combate.

Antes se podía decir para que pago los impuestos si se los van a robar, ahora no, no es válido, ahora son contribuciones, yo estoy ayudando al desarrollo de mi país, y por eso también exijo tener buenos gobiernos que me protegan, que me apoyen que me garanticen seguridad, bienestar, eso es lo que tenemos que procurar