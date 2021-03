Prevé Bank of America mayor crecimiento económico del esperado en México

Washigton.- Bajo el argumento de que México está unido a la recuperación económica esperada por Estados Unidos, el Bank of America (BofA) incrementó su pronóstico de crecimiento 2021 para nuestro país de 3 a 4 %.

Un análisis emitido por el Bank of America aseguró que aún con el crecimiento de México, no se lograría reponer el descenso de 8.5 por ciento registrado a partir del 2020. El posible crecimiento económico no sería solución para los problemas que vive la nación azteca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La organización financiera abundó que las dos entidades bancarias trabajan de la mano por acuerdos internacionales entre los dos países, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Leer más: Termina la Bolsa Mexicana de Valores con siete jornadas a la alza este 17 de marzo

En su comunicado, el Bank of America consideró que a pesar de trabajar en busca del mutuo crecimiento económico sus lazos con el Banco de México se han visto afectados por las políticas más recientes del gobierno de la Cuarta Transformación, y de Joe Biden en EEUU.

El BofA detalló que las políticas fiscales internas de nuestro país son duras y seguirán significando un obstáculo para la relación entre las naciones, así como para la economía mexicana.