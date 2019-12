Prevén nulo crecimiento para el próximo año en México

Sinaloa.- Para el próximo año, economistas pronostican un crecimiento del uno por ciento en el país, mientras que la inflación probablemente sea similar a este año; es decir, un 3 por ciento, estimó Leobardo Diez Martínez.

El presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa dijo que en la política económica del Gobierno federal prevén un 2 por ciento; sin embargo, lo consideran difícil.

Seguiremos teniendo un bajo crecimiento por el lado del empleo, y por el lado del tipo de cambio no creo que varíe mucho. Estamos pensando que seria alrededor de los 19 pesos

El líder de los economistas indicó que será un año muy parecido al que está por concluir, pero se espera que con los proyectos de inversión pueda haber un mayor crecimiento, aunque aún se ve difícil la situación. Expresó que este año se tuvo un nulo crecimiento también en la generación de empleo.

Entre los principales factores para no detonar el crecimiento en México, dijo, se debe a la incertidumbre de las políticas públicas, entonces genera una caída muy fuerte en el sector privado.

“Un recorte muy fuerte en la inversión pública; al no haber inversión pública, pues se viene abajo la industria de la construcción; y al no haber inversión privada, pues no podemos estar creciendo”, aseguró.

Empresarios

Por su parte, Julio César Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem), expresó que ellos estiman que para el próximo año se tenga un crecimiento de 1.5 por ciento, siempre que se cumplan los proyectos de inversión en materia de infraestructura por parte del Gobierno federal.

“Eso va a generar un efecto en la economía de crecer aproximadamente el uno, y lo otro sería el conjunto de políticas públicas que el Gobierno implemente”.

El dirigente empresarial dijo que los empresarios estarán siempre dispuestos a apostarle a la economía mexicana, ya que quieren contribuir a la información, desde el punto de vista de la productividad e innovación, por lo que estarán orientados en torno a que la economía se mejore.

Al término de este 2019, lamentaron que el país no creciera como se pronosticó. Expresó que mientras el Banco de México tenga autonomía, eso da tranquilidad a los empresarios, a pesar de que este año México no creció, se trabajará todo con miras al próximo año para ver en qué se pueda ayudar, siempre trabajando de manera conjunta para un mejor desempeño.