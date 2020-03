Prevén pérdidas de 34 mil mdp por cancelar puentes  

Cd. de México, México.-De haber la cancelación de los fines de semana largos habría una pérdida de 34 mil millones de pesos para el 2024, bajaría el PIB y se afectaría el empleo de 14 millones de personas dedicadas al turismo, advirtieron expertos y representantes del sector en un foro realizado por la Cámara de Diputados.



El presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, sostuvo que la eliminación de las tres fechas de descanso, previo a fechas históricas conmemorativas, impactaría no solo al turismo sino al comercio y al consumo interno.





En particular, dijo, el Buen Fin se realiza en el puente del 20 de noviembre y en 2019 generó una derrama económica de 120 mil millones de pesos.



Según López Campos, se pudo detener la recesión de la económica precisamente porque hubo un fin de semana largo donde se dio el Buen Fin.



"La reactivación económica del país, a dos meses del fin de año, inicio con el Buen Fin, y traíamos números para declarar la recesión no solo técnica, sino oficial, y hubo un repunte económico que impidió que cerrar el año sin crecimiento, pero sin números negativos. Eso se perdería", comentó sobre los efectos de eliminar de la ley los fines de semana largos, como propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El representante empresarial pidió a los legisladores considerar los efectos de la propuesta presidencial y que valoren que se tendrían que aplicar medidas en el campo educativo para reforzar la enseñanza de las fechas históricas, en lugar de afectar al turismo y al comercio del país.



"Estamos a favor de que se mantengan los fines de semana largos, cercanos a fechas históricas. Estamos por lo que representan el Buen Fin, que en el 2020 cumple 10 años, años, esperamos que los pueda cumplir", afirmó durante el foro organizado por la Comisión de Turismo.



En tanto, el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de los Estados, Luis Araiza, advirtió que el sector turístico puede verse más afectado con tal propuesta, en un momento en que también hay incertidumbre por el efecto que tendrá en el mundo y en el País la epidemia del coronavirus.



"El horno no está para bollos, se necesitan incentivos, apoyos, los fines de semana largos desde el 2005 son una herramienta que incentiva el turismo interno", advirtió.



Araiza destacó que del turismo dependen 4 millones de empleos directos y se seguiría perdiendo la inversión extranjera en el ramo, que disminuyó el año pasado en 12.4 por ciento.



Otros 10 millones de empleos indirectos también están en riesgo, aseveró.



"Estudien la pertinencia de discutir la propuesta, que sólo contribuirá a ahondar la inestabilidad en las crisis. Enviemos como país una señal de confianza y certidumbre al turismo, apoyemos a 4 millones de familias", destacó Araiza.



En tanto, Aliana Barragán Álvarez, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, destacó que el turismo es uno de los sectores que no ha dejado de crecer en el país, que da empleo directo a 4.3 millones de personas y ocupa al 7 de la Población Económicamente Activa.