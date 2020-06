Prevén que la recesión económica en México se extienda por más de dos años

México.- Una recesión prolongada por un tiempo mayor a dos años es lo que se prevé para México, y no solo por los daños a la economía dejados por la pandemia a nivel mundial, sino que por la falta de claridad en políticas que llamen la inversión extranjera, la cancelación de obras y la devaluación monetaria, previó el economista César Valenzuela, esto después de que se diera conocer una caída importante en el Indicador Global de Actividad Económica.

Explicó que según las proyecciones que se han realizado por especialistas, se habla de que el problema durará 8 trimestres, lo que representa dos años, problema que podría incrementar si se continúan tomando decisiones de manera tardía para contrarrestar.

El economista destacó que los efectos de la situación económica actual se verán reflejaros en corto tiempo en la pérdida de empleo y decremento de los ingresos de las familias, por lo que se cuenta con la necesidad inmediata de que los expertos que integran la secretaría de economía federal, empleen estrategias claras.

César Valenzuela recordó que para el 2020 se tiene anunciado por el Fondo Monetario Internacional una caía de menos 10.5 por ciento, aunado a que el 2019 no se contó con un incremento, por lo que el panorama es poco alentador en torno al comportamiento económico de México.

Asimismo, dijo que no todos los problemas son debido a los efectos a nivel mundial que se tienen por el tema de la pandemia, sino que desde el 2015 se tenía anunciada una recesión económica para el 2020, esto por la desaceleración de China, Estados Unidos y Europa.

Además, se cuenta con desaceleración en la economía mexicana provocada por la toma de decisiones en el país, suspensión de obras, licitaciones, cambios en políticas energéticas, rechazo de inversiones importantes, así como la falta de reglas claras para empresas energéticas.

El torno al problema que está dejando la crisis económica a nivel mundial en consecuencia de la pandemia, recordó que en otros países está siendo contrarrestado mediante programas de protección al empleo y a las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, en México no se está realizando prácticamente nada, salvo la otorgación de créditos muy pequeños e insuficientes que no solucionan el problema.

“Siguen haciendo falta las políticas más importantes que son las políticas fiscales, falta hacer muchas cosas y no solamente no se están haciendo, las pocas cosas que se están haciendo se están perturbando, entonces vemos que muchas inversiones se retiran, no solamente estamos en una situación muy grave, sino que además no se está haciendo, ni se tomaron las medidas adecuadas”, lamentó.