Prevén repunte de mercancía en México por conflicto de Rusia y Ucrania: Concanaco

Asimismo estimó que de darse un conflicto mayor, que ocasionó desabasto de combustibles en los países involucrados, México se verá afectado en el desabasto de mercancías que se compran a la comunidad Europea, lo que aún no es una realidad pero podría serlo de seguir por tiempo prolongado el problema.

Recordó que uno de los efectos de la pandemia en el sector empresarial es que se ha aprendido a improvisar e innovar para que los precios no presenten repuntes tan grandes que afecten las ventas de los establecimientos, lo que posiblemente se pueda aplicar de darse un aumento mayor en los próximos meses al precio de los combustibles.

"No queremos especular, las repercusiones que nosotros ahorita visualizamos es tema del combustible definitivamente, si hay un alza en el combustible pues todo sube, y esto no es solamente en México , esto es a nivel mundial, porque todo, absolutamente todo se transporta", expuso el presidente de Concanaco.

