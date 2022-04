Probable que reforma eléctrica de AMLO sea rechazada, prevé Coparmex

México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ve posible que no se llegue a aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión.

Se contempla que sea la próxima semana cuando el Poder Legislativo Federal suba al pleno la propuesta de iniciativa en materia eléctrica del gobierno de la Cuarta Transformación mediante la que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente al sector privado.

Entrevistado por El Universal, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Mediana Mora, hizo hincapié en que, para poder aprobar una reforma constitucional, se requiere la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de ambas cámaras que integran al Congreso federal, votos que no tiene el partido del oficialismo ni sus aliados.

Por lo anterior, señaló, Morena tendría que contar con los votos de los partidos de oposición, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo dirigente nacional adelantó que sus bancadas votarán en contra de la también conocida como "contrarreforma energética".

“Como es una reforma constitucional requiere de dos terceras partes de los votos para ser aprobada y el PRI dijo que votará en contra, con el frente opositor. Si eso sucede, como lo dijo el PRI, no se tendrán los votos para aprobar la iniciativa y esto se va a rechazar”, sostuvo.

No obstante, el líder empresarial sentenció que, de votar algunos legisladores de oposición a favor de la reforma del presidente López Obrador, las consecuencias de la misma además de dañar económicamente y ambientalmente a México, hará que el país, hacia el exterior, se vea como una nación que no cumple con los contratos, lo que provocará que los empresarios no quieran invertir en el territorio nacional.

"Dañará al país; implicará pagar indemnizaciones millonarias, cuando es dinero necesario en la salud; deteriorará la imagen de México en el exterior, haciéndonos ver como un país donde no se cumplen contratos y ahuyentará más inversiones”, enfatizó.

Asimismo, Medina Mora refirió que no únicamente se debe poner atención a lo que pase con la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión, sino también prestar atención a las discusiones que se tendrán estos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida también por el gobierno del presidente López Obrador.