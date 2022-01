Profeco advierte sobre venta de pruebas Covid-19 chinas no confiables

México.- Este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que se encuentra trabajando, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para retirar del mercado mexicano pruebas de Covid-19 de origen chino, en las que se necesita una gota de sangre del paciente, al considerar que estas no son "confiables".

La dependencia federal reveló que dichas pruebas provenientes del país asiático se comercializan, principalmente, en portales electrónicos, por lo que refirió que ya se solicitó a dichas plataformas que no permitan que este producto se oferte.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que, gracias a la experiencia que tiene el organismo con el monitoreo en el comercio electrónico, se ha logrado la cooperación de las plataformas donde se venden las pruebas para detectar SARS-CoV-2 chinas que no son confiables.

“Hemos venido trabajando de la mano, haciendo equipo, y con la experiencia que tiene Profeco en el monitoreo de comercio electrónico. Hemos ya logrado la cooperación de varias plataformas de comercio, bajando aquellas pruebas que no sean autorizadas por Cofepris, que incluso acaba de publicar la semana pasada la determinación de que no son confiables las pruebas que se basan en la gotita de sangre, que se pinchaba uno el dedo y se ponía la gotita de sangre, que no son confiables", explicó.

Señalando que la mayoría de pruebas provienen de China, Sheffield Padilla detalló que la manera más sencilla para detener la comercialización de las mismas es con la ayuda de los portales web, pidiéndoles que bajen el producto.

“La mayoría de ellas son chinas. Entonces estamos apoyándoles a ubicar posibles distribuidores en México de este producto para impedírselos y la forma más fácil de lograrlo es con la coadyuvancia de las plataformas de comercio electrónico que nos ayuden simplemente a bajarlo de la plataforma”, refirió.

Apenas la semana pasada, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta por la venta ilegal de falso molnupiravir, tratamiento oral aprobado por la dependencia federal para uso de emergencia en pacientes con Covid-19 que presentan síntomas leves o moderados.