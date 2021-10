Profeco insta a empresas a cumplir “sin engaños” ofertas del Buen Fin 2021

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a las pequeñas, medianas y grandes empresas de México a ofrecer ofertas claras y sin engaños durante la onceava edición del Buen Fin 2021.

En esta ocasión, el "fin de semana más barato del año" será del 10 al 16 de noviembre, lo que significa que durará toda una semana. Otra de sus novedades es que, a diferencia de otros años, contará con una plataforma virtual donde los posibles compradores podrán consultar precios y productos.

Durante el encuentro que sostuvo con representantes de la Confederación Nacional de Cámaras y Servicios de Turismo (Concanaco-Servytur), el procurador federal Ricardo Sheffield Padilla destacó que, con la llegada de la pandemia de Covid-19 a la república mexicana, el comercio electrónico logró su consolidación en el mercado mexicano, convirtiéndolo en una forma primordial de compra-venta.

“La única recomendación (a empresas) es que sus ofertas sean claras y que tengan el producto en existencia para poder responder a la oferta, o bien, limitar el número de unidades que están sujetas a ella”, enfatizó el titular de la Profeco a las empresas que cuentan con páginas electrónicas donde ofertan sus productos.

Sheffield pidió a las compañías, no importando su tamaño, ser claras y no engañar a los compradores posteando algún producto que no tienen en existencia, por lo que invitó a los proveedores a precisar si hay cierto número de unidades que entren en las ofertas del Buen Fin 2021.

El funcionario federal reiteró la disposición del órgano a colaborar para dar solución a las quejas que se puedan presentar de parte de los inconformes. Asimismo, señaló que estarán atentos a que los establecimientos cumplan con lo que ofertan.

"Durante el Buen Fin, la Profeco desplegará un millar de servidores públicos para atender en los más importantes puntos de venta en el país, denuncias y reclamos de los consumidores, quienes también podrán acudir a presentar su queja o solicitar orientación a alguna de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco)”, remarcó.

Además, instó también a los compradores agraviados a que presenten su renuncia ante el organismo a fin de poder atender la querella y poner en práctica las acciones legales que a ello corresponda.