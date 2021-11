Profeco obliga a tienda de Guadalajara a vender 218 tequilas con promoción de Buen Fin

Guadalajara.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obligó a una tienda de la Zona Metropolitana de Guadalajara a vender 218 botellas de tequila a una pareja, respetando una promoción que ofrecieron durante el Buen Fin.

De acuerdo con diario Reforma, la tienda de vinos y licores La Playa Acueducto fue obligada por la Profeco a vender a una pareja 18 cajas de 12 botellas de tequila Maestro Dobel Diamante de 700 mililitros, que tenían un 30% de descuento.

Sin embargo, el comercio ubicado en Guadalajara condicionaba la venta a sólo tres cajas, pese a que la promoción por el Buen Fin no tenía restricciones, por lo que la pareja acudió ante la Profeco para presentar su queja por la limitación.

"Nos dijeron que solo nos podían vender tres cajas y les dijimos la razón por la cual nos querían vender solo tres cajas, no tenía ningún apartado de que no se podía vender o de qué tenía una restricción, (...) no nos dieron una explicación razonable por el cuál no nos podían vender más de tres cajas y fue por esa razón por la que acudimos a ustedes (a Profeco)", señalaron los afectados.

Según información de la Profeco, el monto reclamado a la tienda de vinos y licores en esta conciliación fue de 107 mil 784 pesos.

Algo similar ocurrió en la edición del Buen Fin 2020, también en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuando la Profeco obligó a una sucursal de Soriana a vender 2 mil 340 botellas de Whisky a un consumidor por la cantidad de 856 mil 440 pesos, ya que tampoco fijaron límites de compra en su promoción.

Durante los primeros tres días del Buen Fin 2021, la Profeco informó que recibió 274 reclamaciones en todo el país, de las cuales ha conciliado 159 casos. El 37% de todas las reclamaciones se concentran en los comercios de Sam's Club, Walmart y Bodega Aurrerá.

Si durante este Buen Fin observas que los comercios no cumplen sus promociones o tienes alguna queja contra proveedores, puedes acudir a las oficinas de la Profeco en Guadalajara, ubicadas sobre la calle Morelos 1830, en la colonia Americana, o bien comunicarte al teléfono 333-616-7677.

