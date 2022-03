Profeco te comparte 5 tips para evitar gastos innecesarios en los supermercados

Cuando hacemos la despensa mensual, quincenal o semanal, muchas veces el no llevar un orden sobre lo que se necesitas llevar a casa, los productos de primera necesidad, los insumos que ya tienes en casa y los que se convierten en un lujo o que definitivamente no es necesario comprar.

Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido una lista de recomendaciones que buscan ayudar a los usuarios a realizar compras necesarias y que permita que cuiden su dinero y evitar gastarlo de manera innecesaria.

El seguir estas recomendaciones permitirá realizar compras sabias e informadas, siendo esta una forma de finanzas sanas y amigables con tu cartera, por lo que es importante hacer un consumo responsable conforme al presupuesto que has establecido.

Te puede interesar: Sin piedad: Amarran y abandon a perrita embarazada en un parque de Chihuahaua

La Profeco te deja las siguientes recomendaciones para que las apliques en tus compas y tengas finanzas sanas:

Haz tu inventario

En éste debes contemplar qué sí tienes en la despensa. Así será más claro visualizar qué te hace falta.

Haz una lista de compras

Lo más importante es que verdaderamente te apegues a ella. La Profeco sugiere que se arme un menú en familia, el cual atienda las necesidades personales y nutrimentales de cada persona.

Establece un presupuesto

Te permitirá evitar cualquier impulso de compra, genuino o provocado.

Compra lo necesario

Enfócate en adquirir sólo lo verdaderamente necesario de acuerdo con tus necesidades específicas y cotidianas. La Profeco recomienda responder las siguientes preguntas: ¿Realmente lo necesito?, ¿me afecta no tener este último producto de anaquel en mi casa?

Analiza tus compras

Para visualizar aún mejor en qué estas gastando tu dinero, puedes dividir tu lista de compras en categorías. Esto además ayuda a optimizar tu tiempo de desplazamiento en tiendas o mercados.

Profeco comparte lista de precio de marisco y pescado

Estamos en tiempo de cuaresma y muchos de los platillos típicos que se preparan en las familias mexicanas durante este periodo de reflexión lleva la presencia de pescado o marisco, sin embargo, esto también tiende a generar un aumento en el precio de estos insumos, por lo que las autoridades mexicanas han realizado un listado que compartieron con los consumidores.

El gobierno federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, crearon una lista de productos que se venden durante esta cuaresma y el precio al mercado con el objetivo de que los consumidores tengan un parámetro de costo y que no sean estafados con altos precios.

Te puede interesar: Anuncia AMLO documental sobre AIFA realizado por Epigmenio Ibarra

“En esta temporada de #Cuaresma consulta y compara precios de pescados y mariscos, recuerda que todos los establecimientos deben exhibir precios y respetarlos. Un consumidor informado es un consumidor empoderado”, compartió la Profeco.