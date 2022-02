Prohibición de venta de productos desechables afectará a la economía mexicana: Anpec

México.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) afirmó que el decreto que prohíbe la venta de productos que no vengan en envases retornables afectará de forma seria a todos los negocios y, sobre todo, a los consumidores.

Lo anterior luego de que el pasado mes de enero del presente año, se publicara un decreto en el estado de Quintana Roo mediante el que se expide una nueva ley estatal a través de la que se prohíbe la venta de todos aquellos artículos que vengan en envases o empaques desechables.

En conferencia de prensa virtual, el titular de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, recordó que el 80% de los productos que se comercializan hacen uso del plástico.

Por ello, sostuvo que la carencia de apoyo de parte de las autoridades a los pequeñas empresas, provocará un incremento del comercio informal de los distintos productos plásticos que en la actualidad se ofertan.

“Nos referimos al mercado negro de los productos que existan, porque al no haber retornables, los que van a existir en el resto del país, son los que ahorita hay, qué va a hacer la gente, va a ir a comprarlos a Yucatán, a Campeche, a la entidades aledañas, y los van a traer a Quintana Roo, y se van a vender en las cajuelas de los vehículos y de manera informal", puntualizó.

En este sentido, el líder empresarial advirtió que, en el caso particular de Quintana Roo, al entrar en vigor el próximo mes de junio del presente año que prohíbe comercializar productos que hagan uso del plástico, hará que la ciudadanía de esta entidad federativa acudan a estados aleñados a adquirirlos.

No obstante, dejó en claro que los pequeños comerciantes no están en contra de las medidas decretadas para la protección del medio ambiente, así como los recursos naturales que promueven la economía circular, aunque indicó que actualmente, en un contexto de pandemia, no existen las condiciones para implementarlas sin ocasionar afectaciones al sector, por lo que solicitan que se otorgue una prórroga a fin de adaptarse a los cambios.

“No es tanto porque nosotros nos opongamos ir para atrás, sino un reglamento que no se consensa de manera democrática, es un reglamento que está condenado al fracaso, nace con letra muerta, porque puede estar el reglamento pero nadie lo va a cumplir, nadie lo va a reconocer como válido, porque es un reglamento que está fuera del sentido común. Este reglamento lo ideal sería derogarlo y volverlo a discutir oye, no nos alcanza el músculo para eso, bueno, dame una prórroga para que entre en función", precisó el presidente de la Anpec.