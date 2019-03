Proponen eliminar comisiones por retirar dinero de cajeros

México.- El senador Ricardo Monreal entregó a miembros de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) un documento de trabajo que consta de 32 artículos y que busca eliminar las comisiones bancarias y promover la inclusión financiera.

Monreal se reunió en privado el jueves con representantes de la banca y del sector financiero para abogar por la necesaria "moderación" en el sistema y pedir "tolerancia, comprensión y flexibilidad".

Sí creemos que la moderación debe ser una característica propia del sistema financiero actual, sostuvo.

El documento contiene reformas a las leyes para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros, de instituciones de crédito y para regular la sociedad de información crediticia.

Intentamos con estas modificaciones legales promover y facilitar la inclusión financiera de segmentos y grupos poblacionales que por años han sido desatendidos, dijo en su intervención.

Consciente de que la iniciativa que presentó en noviembre -para favorecer la reducción en el monto de las comisiones bancarias- había propiciado una fuerte caída en la Bolsa de Valores, Monreal pidió a los representantes que se alcanzara un acuerdo para evitar otro descalabro.

"No queremos imponer sobre leyes que no hayamos conversado con ustedes, pero sí requerimos de su comprensión, tolerancia y flexibilidad. (...) No quiero que los mercados se asusten, porque luego cada vez que hago una propuesta pierde la Bolsa y se desploman sus acciones y esa no es la intención. Por eso mejor lleguemos a un acuerdo para que antes de que sigamos en ese proceso de desplome, sus acciones aumenten cuando le den al usuario tranquilidad, certeza y un trato más equitativo e igualitario", propuso.

"Con el documento pretendemos incentivar la transparencia de las instituciones financieras hacia los usuarios, dotar de orden y establecer límites a comisiones que se pueden cobrar por las instituciones bancarias y financieras, y empoderar a los usuarios frente a las instituciones financieras reguladas", detalló.