Proponen una recuperación global pospandemia verde, inclusiva y sostenible

México.- Para los embajadores de Francia, Italia, República Checa y la Unión Europea (UE) en México, las lecciones que el mundo ha recibido derivadas de la pandemia por covid-19 deben de ser un impulso para desplegar acciones en conjunto que propicien la recuperación en la era pospandemia. Destacaron que un restablecimiento verde, inclusivo, digital y sostenible son vías seguras, de la mano del orden internacional basado en la protección de los bienes comunes, la cooperación y el Estado de derecho.

Transformar economías

Durante su participación en el encuentro El papel de la Unión Europea en México y el Mundo después del Covid-19: Hacia una Recuperación Verde, Inclusiva y Digital, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, el diplomático francés Jean-Pierre Asvazadourian afirmó que, en su esfuerzo por superar la crisis humanitaria, la Unión Europea se ha propuesto, mediante el plan NextGenerationUE, un restablecimiento verde, inclusivo, digital y sostenible que acompañe a otras regiones del mundo a transformar sus economías.

“Creo que la respuesta europea de la crisis de covid-19 es un caso de estudio muy interesante, porque, a pesar del fuerte golpe que supone en la vía de la pandemia, las economías y las sociedades europeas, me parece que logramos construir un plan colectivo, novedoso, con la mirada hacia el futuro. Se dice fácil, pero no lo es”, expuso.

A su vez, reconoció que la Unión Europea está formada por 27 Estados con retos, situaciones desiguales y un andamiaje institucional único en la historia. En ese sentido, enfatizó que aun con las diferencias, se han unido con valores democráticos, objetivos comunes y solidaridad.

Jean-Pierre explicó que la Unión Europea ha creado instituciones que obligan a que los países hablen entre sí, a pesar de que existan diferencias y así fue el caso de la pandemia de covid-19.

Detalló que a mediados del 2020 se creó una respuesta en grupo con el programa NextGenerationUE y se aprobó el plan con un presupuesto de 150 mil millones de euros, algo histórico por su tamaño y porque fue la primera vez que se pusieron de acuerdo para que una institución emita deuda con una garantía común para financiar políticas públicas nacionales en la lucha contra la pandemia, en lugar de que cada país lo hiciera por su lado.

Amenazas

“La pandemia ha sido reveladora de la globalización del mundo, sobre todo de los desafíos que todos tenemos, pandemias, total alteración del clima, erosión de la biodiversidad e incluso amenazas cibernéticas”, añadió.

Ante estos panoramas, indicó que la UE no puede encerrarse y debe abogar por un orden internacional basado en la protección de los bienes comunes, la cooperación internacional y el Estado de derecho.

“Por eso necesitamos aliados que comparten estos valores, y México es uno de esos aliados estratégicos para la UE y para sus miembros y Francia”, enfatizó.

El representante de Italia en México, Luigi de Chiara, aseveró que después de la experiencia del covid-19, Europa ha restablecido cierta primacía de la solidaridad, por sobre la disciplina económica, y muchos estaban sufriendo todavía los efectos de la crisis de 2007-2008, con reglas de disciplina fiscal que no les han permitido, en presencia de un alto grado de deuda pública, actuar contracíclicamente en los últimos 10 años.

Ahora mencionó que con el plan NextGeneration, enfocado en la economía verde y la digitalización, tendrán la oportunidad, no solo de contar con los recursos financieros, sino de reflexionar sobre la coherencia entre la percepción del futuro y el funcionamiento de los sistemas económicos, al destacar que el covid-19 les ha enseñado el apremio de adecuar el modelo de cooperación global para atender los temas mediante la acción conjunta.

Calentamiento global

Zdenek Kubanek, embajador de la República Checa, sostuvo, por su parte, que la pandemia desembocó en cambios importantes en las industrias. Uno de ellos, destacó, es la digitalización. En ese sentido, advirtió que el covid-19 no debe hacer perder los aspectos urgentes, como el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, al destacar muchos brotes de enfermedades que se han desencadenado por las repercusiones de estos fenómenos.

“Todos hemos sido testigos de la reducción drástica de la movilidad y de los efectos positivos del teletrabajo en términos de disminución de la contaminación. Son estas experiencias las que nos dan una oportunidad crítica para llevar a cabo cambios positivos y duraderos en el futuro pospandémico”, puntualizó.

Solidaridad

Para Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea, esta región, conformada por 27 países, ha salido del problema más unida y legítima a nivel mundial, por lo que el reto es que su visión multilateral y de participación internacional sea más fuerte para que los compromisos se centren en la preservación del planeta y la disminución de las desigualdades, que se podrán resolver si se actúa de forma real y eficiente todos juntos.

Uno de los propósitos, destacó, es invertir en la recuperación económica; y en México se han identificado dos temas clave que parecen congruentes con las prioridades del Gobierno mexicano: la recuperación verde y la cohesión social, en lo que “creemos que podemos aportar con modelos europeos un poco distintos, incluso entre el norte y el sur de Europa, pero con la misma lógica de inserción que podría servir mucho en este país”, expuso.

Al respecto, consideró que es fundamental no razonar con egoísmo para simplemente solucionar las necesidades particulares de vacunación que enfrenta cada país, sino entendiendo que si no se ayuda a las otras naciones, no se solventará la pandemia. “Incluso en nuestro territorio, ni tendremos autoridad para después decirles que en otros asuntos debemos auxiliar”, externó.

Vacunas

Gautier Mignot externó que se han creado tres modelos para acceder a las vacunas en esta pandemia. Uno de ellos, dijo, es el modelo de la prioridad nacional, es decir, que los países deciden quedarse con sus vacunas, exportar vacunas y donar vacunas hacia el exterior, como Gran Bretaña.

Otro, lo describió como el modelo de diplomacia de las vacunas, como por ejemplo China, donde si quieren acceder a las vacunas que ellos producen, hay que negociar diplomáticamente con contrapartes que, según mencionó, no se conocen de forma muy transparente. Finalmente, destacó el modelo que se ha implementado de libre acceso en la Unión Europea, para acceder a las vacunas que se desarrollan en su territorio sin filtro y solo con un mecanismo de vigilancia.

Para Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea, todos deben sacar lecciones de la pandemia, como la idea de un tratado mundial para la preparación frente a futuras pandemias, y a nivel local también pensar cómo se tienen que preparar mejor. Consideró que el hecho de que la Unión Europea tuviera instituciones solidas comunes ha sido un salvavidas para poder reaccionar.

El Dato

Patentes

Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, indicó que se plantea una liberación con las patentes, pero apuntó que no hay que confundirse, es decir, que producir una vacuna no es como una receta de cocina que una persona pueda replicar de inmediato, sino que eso toma tiempo para implementar canales de distribución en corto tiempo; y las empresas lo han hecho de forma particular a través de acuerdos de distribución.

