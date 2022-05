Proyectos de AMLO se terminarán de construir en 2023, asegura secretario de Hacienda

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo hincapié en que la agenda de proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra diseñada de tal forma en que todas las obras terminen de construirse en 2023.

Lo anterior, puntualizó, debido a que en 2024, último año de la administración de la Cuarta Transformación, se usará para consolidar los balances financieros y fiscales tras haber designados grandes volumen de inversión pública en el transcurso de 2020 a 2023.

En conferencia de prensa junto al embajador de Estados Unidos en México, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que, a la fecha, se han destinado 30 mil 500 millones de dólares a los proyectos de infraestructura que se encuentran desarrollando en el sureste de México.

En este sentido, el funcionario detalló que del monto total, 30 mil 500 millones de dólares, 4 mil millones son para trenes, mil 100 para puertos marítimos, 10 mil 500 para refinerías, 300 millones para la modernización de aduanas, 10 mil 200 para carreteras y 4 mil 400 para aeropuertos.

“Tuvimos épocas muy buenas y los gobiernos se fueron concentrando más en la cadena de valor del Estado de México al norte pero, sobre todo del bajío a la frontera norte, y la zona de Jalisco y Nuevo León. Aquí lo que tenemos que entender es que si no hacemos algo distinto, vamos a tener la misma clase de integración que teníamos en los 90’s. Con Estados Unidos y Canadá y tenemos que ser más incluyentes y tener mayor potencial, ese es el marco sobre el cual tenemos que entender nuestra agenda”, expuso junto a Ken Salazar.

En este contexto, Ramírez de la O remarcó que todos los proyectos de infraestructura planteados para el sureste del territorio nacional terminarán de concluirse el año siguiente, es decir, en 2023.

El secretario de Hacienda sostuvo que no es correcto cargar a administraciones posteriores este tipo de proyectos de desarrollo, por lo que hizo énfasis en que esa es la razón por la que el presidente López Obrador suele visitar los lugares donde estos se están construyendo a fin de comprobar los avances que presentan.

“Son proyectos que no se vale dejar a medias para un siguiente gobierno, no es correcto cargar a un nuevo gobierno con proyectos tan grandes que no están concluidos, por eso la visita semanal del presidente es adonde están los proyectos, por eso el énfasis, porque es una presidencia itinerante que está viendo las necesidades de todos y cree que como tenemos décadas de no hacer estas cosas, faltaba mucha disciplina, mucha ingeniería civil mucha capacidad de desarrollar proyectos, faltaba todo esto y estamos haciendo el esfuerzo por superarlo”, indicó.