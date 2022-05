¿Puedo ir a la cárcel por no pagarle a Coppel y otras tiendas departamentales?

Las tarjetas de crédito o departamentales, son emitidas por entidades financieras proveedoras de servicios a fin de que pueda permitir a los usuarios acceso al dinero del emisor, de esta manera es posible que pueda adquirir para pagar bienes y servicios o conseguir acceso a dinero en efectivo, aunque no se cuente con ese instante de recursos.

En el caso de las tarjetas departamentales, como la de las tiendas Coppel y Electra o tarjetas de créditos no bancarias permiten, mediante una línea de crédito autorizada, para adquirir bienes y servicios en la misma cadena comercial en los negocios afiliados a ella. Además, estos productos financieros pueden sacarte de un apuro.

Las tarjetas de crédito no bancarias permiten, a través de una línea de crédito autorizada, adquirir anticipadamente bienes y servicios en la misma cadena comercial, así como en otros negocios que se cuentan afiliados a la misma empresa.

Sin embargo, es común que luego de las deudas, se presente la imposibilidad de pagarlas, pero una pregunta muy común de los usuarios ¿Me pueden meter a la cárcel por no pagar en Coppel, así como en otras tiendas departamentales?

¿Puedo ir a la cárcel por no pagar a Coppel o Elektra o Liverpool?

Según lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Mexicana se establece que “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. Sin embargo, algo que si puede suceder es que, al no pagar, te pueden mandar con mala calificación en Buró de Crédito.

Debes saber, que constitucionalmente, no pueden meterte a la cárcel en caso de haber contraído deudas de carácter civil, como en las tarjetas de crédito, créditos personales o hipotecarios. En ese sentido, al dejar de pagar que te haces acreedor a una demanda civil o mercantil, pero no a una denuncia penal.

Está es una entidad privada encargada de informar el historial de crédito de personas o empresas, en donde se incluyen información relacionada al comportamiento de pagos de créditos hipotecarios o automotrices, cuentas de tarjeta de crédito, así como servicios básicos de luz o agua entre otros.

El Buró de Crédito tendrá efectos positivos dependiendo del comportamiento de pagos que tengas. Si no cuentas con un historial, te será más complejo obtener o contratar cualquier tipo de producto financiero. Y si en algún momento dejas de pagar o te atrasas en los pagos, tu puntuación e historial se verán afectados.

Si recibes llamadas amenazantes de que si no pagas irás a prisión, es importante que tomes en cuenta que esto no es legal. Los despachos de cobranza tienen ciertos límites que no deben rebasar, no obstante, muchas veces cometen acciones que además de incomodar a las personas, pueden ser motivo de sanción.

Por esta razón, los despachos de cobranza no deben amenazarte ni hostigarte. Además, existe un código de ética, al que deben apegarse todos los bancos pertenecientes a la Asociación de Bancos de México (ABM) y cualquier otra empresa que realice actividades bancarias.