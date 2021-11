Puente de la Revolución Mexicana dejará una derrama de 26 mil mdp: Sectur

México.- La Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer que, durante el tercer puente largo de este 2021, que corresponde a la celebración de la Revolución Mexicana, se prevé que el consumo turístico ascienda a 26 mil millones de pesos.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, detalló que únicamente por concepto de hospedaje, se contempla una derrama económica de 2 mil 502 millones de pesos, mismos que, sumados a diversos servicios turísticos, llegarán a los 26 mil millones de pesos en consumo vacacional.

El funcionario expuso que el puente vacacional por el 20 de noviembre abarca cuatro días de asueto, que corresponden del viernes 12 al lunes 15 de noviembre.

Debido a que los días feriados contemplan el fin de semana del Buen Fin 2021, se prevé que a la derrama económica por el aniversario de la Revolución Mexicana se le sumarán las ventas del "fin más barato del año".

En este sentido, el titular de la Secretaría de Turismo preció que al juntarse la onceava edición del Buen Fin con el "puente largo" de este fin de semana, se tiene la expectativa de registrar una ocupación hotelera a nivel nacional de 60.1%, así como el arribo de un millón 725 mil turistas a los lugares de hospedaje.

Quejas por el Buen Fin

Cabe mencionar que, durante el primer día de la onceava edición del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 40 reclamaciones de parte de consumidores inconformes.

De esas quejas, encabezan la lista las empresas Walmart, Liverpool y Sam´s Club; en tanto que le siguen Soriana Volaris y Viva Aerobus, estas últimas aerolíneas señaladas por los usuarios de cobrar equipaje de mano, motivo por el cual la dependencia procedió a colocar sellos en sus mostradores en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, Jalisco.

Las razones de las 40 reclamaciones fueron porque no se respeta el precio anunciado (9 casos), cargos adicionales no autorizados (8), incumplimiento de promoción (5), incumplimiento de oferta (4), no respeta meses sin intereses (3), entrega de producto dañado (2), no informa términos y condiciones (2), negativa a cancelación de compra (2), negativa a la entrega (1), y negativa a la venta de productos en existencia (1).