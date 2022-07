¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de obtener una tarjeta de crédito?

Tener una tarjeta de crédito es una de las decisiones financieras más importantes para quien comienza a valerse económicamente por sí mismo. Cuando ya se tiene un trabajo o una fuente de ingresos estable, es común que busquemos la independencia financiera, y nos demos cuenta que una tarjeta de crédito puede ayudarnos a hacernos de poco con nuestro patrimonio.

Así, es común que las personas de más de 25 años busquen sacar una tarjeta de crédito, ya sea por parte de su institución bancaria, o quizá por parte de una tiende departamental. Sin embargo, es indispensable entender aspectos básicos de este plástico, que es diferente a la tarjeta de débito.

Traemos para nuestros lectores aspectos que tener en cuenta antes de obtener o usar por primera vez una tarjeta de crédito.

La diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito

Lo primero que nos debe quedar claro es la diferencia entre ambos plásticos. Una tarjeta de crédito no es dinero adicional o regalado, podríamos describirlo como prestado que debe liquidarse en plazos definidos. Por la misma razón, cuenta con regulaciones distintas a las tarjetas de débito y nómina.

Ser puntual y prestar atención a las fechas

Para llevar con responsabilidad y sin problemas una tarjeta de crédito, se recomiende prestar especial atención a las fechas de corte y pago de la tarjeta. Si eres una persona olvidadiza, no está de más ponerte recordatorios en aplicaciones. Si llevas un buen control en este aspecto, evitarás endeudarte y podrás sacar más ventaja de tu tarjeta.

Pago mínimo y pago para no generar intereses

Pueden parecer lo mismo, pero no es así. El primero, el pago mínimo, es el monto mínimo que debes pagar, el cual corresponde a un porcentaje total de tu deuda y otras cuotas pendientes. Sirve para que nuestra tarjeta no sea inhabilitada ni se afecte el historial crediticio, pero se recomienda sólo en casos excepcionales. Lo mejor es hacer el pago para no generar intereses, es decir, pagar por completo nuestra deuda del mes. De esta forma, no generas cargos extra, sólo pagas lo que usaste y te ayuda, no sólo a mejorar tu historial crediticio, sino aumentar tu línea de crédito.

No caer en compras compulsivas

Una vez más: la tarjeta de crédito no es dinero regalado, es dinero prestado que debe pagarse a finales del mes. Por esta razón, no hay que gastar más de lo que se puede pagar, así que evita las compras compulsivas. Identifica tus necesidades, servicios y productos, y haz un presupuesto de lo que pagarás con la tarjeta de crédito, cuida de no salirte de esa lista.

Compara opiniones y servicios

Antes de aceptar una tarjeta de crédito, te recomendamos comparar qué ofrece, obligaciones y servicios. Las tarjetas suelen manejas distintos tipos de comisiones, así que revisa qué se adapta mejor a tu presupuesto y necesidades. Antes de firmar cualquier cosa, asegúrate de leer y entender bien el contrato.