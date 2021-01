¿Qué banco te da tarjeta de crédito sin historial crediticio en México?

Como en una nota anterior te informamos, uno de los requisitos que una institución bancaria te pedirá a la hora de solicitar una tarjeta de crédito es el historial crediticio, el cual se checa en el Buró de Crédito, pero si no cuentas con este lamentablemente tu petición será rechazada. Ante este panorama, cabe cuestionarse "¿Qué banco te da tarjeta de crédito sin historial crediticio?"

Si eres joven y estás pensando en sacar tu primer tarjeta de crédito, tal vez te desanimes al checar que uno de las condiciones que se te demandan es que cuentes con historial crediticio, puesto que si es tu primera vez, es imposible que estés dado de alta en el buró de crédito ¿Qué hacer en estos casos?

Si no cuentas con historial crediticio y estás buscando sacar una tarjeta de crédito, estos bancos te la dan/ Fuente: Pixabay

En primer lugar, hay que tener bien en claro qué es un historial crediticio. El historial creditico es, nada más y nada menos que, un registro de datos en el que se almacenan tus créditos, servicios que has obtenido al paso de los años y los préstamos que has pedido. El propósito de este inventario es tener un panorama de información del comportamiento y conteo de actividad crediticia de una persona.

¿Cuáles son los bancos que te pueden otorgar una tarjeta de crédito a pesar de que no cuentes con historial crediticio?

Dos de las mejores opciones, te las ofrecen tanto Santander como Banamex, puesto que en ambos casos, en vez de verificar tu historial, validan tu línea de crédito con base en tus ingresos.

Otros bancos que te dan una tarjeta crediticia sin necesidad de que te encuentres en el buró de crédito son Banco Azteca, Banco del Bajío y Scotianbank. Las tarjetas que estas instituciones bancarias otorgan se denominan tarjetas de crédito aseguradas, ya que se encuentran apoyadas por una cantidad de dinero que es depositada en el banco, cuyo objetivo es garantizar el pago.

Ahora bien, puede que no sean ningún jovencito buscando su primer tarjeta de crédito y sin tener historial crediticio, no; quizá eres una persona ya entrada en años que por una u otra razón no ha sacado una tarjeta y que, irónicamente, por eso mismo no se te permita sacar tu primer plástico crediticio ¿Qué hacer en estos casos?

De acuerdo con los expertos en finanzas, deberás de seguir estos tres pasos:

Primero, abre tu historial. Comienza con lo más elemental, tienes muchas opciones, desde sacar una tarjeta en una tienda departamental que registre sus datos en un buró de crédito, sacar un teléfono celular a plan, hasta contratar servicios de televisión de paga o paquetes de Internet.

Segundo, solicita un crédito al banco. Es muy probable que la institución bancaria donde tienes tu cuenta de ahorros te otorgue, antes que otro banco, una tarjeta crediticia o un préstamo.

Tercero, encuentra una institución financiera alternativa. Contrario a recurrir a prestamistas de dudosa procedencia, lo que tendrás que hacer es acudir a organismos bien estructurados, de preferencia supervisados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Lo más importante, es que sea que siempre estés al corriente, en tiempo y forma, de todos tus pagos.