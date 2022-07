Qué empresas departamentales me ayudan a generar historial crediticio

En la vida diaria tener una tarjeta de crédito brinda muchas ventajas, siempre y cuando se use de manera responsable. Sin embargo, hay que tener presente que no es lo mismo que una tarjeta de débito, tanto en su uso como en su trámite. Si no se cuenta con historial crediticio suficiente, ni con una cantidad aceptable de dinero en tu cuenta de ahorro o nómina, es posible que incluso tu banco llegue a negarte una tarjeta de crédito.

Entonces, ¿cómo obtener una o cómo reunir el historial crediticio? Una opción factible y por la cual muchos optan, es el sacar una tarjeta de crédito en tiendas departamentales. Nos referimos a empresas grandes que ofrecen tarjetas para sus productos, por ejemplo, Coppel o Suburbia.

Qué tiendas departamentales generan historial crediticio

Ahora bien, ¿cuáles son las empresas departamentales que generan historial crediticio? Aquellas que reportan al Buró de Crédito. En términos prácticos, podríamos decir que todas las tiendas departamentales grandes y con diversas sucursales a nivel nacional o internacional generan historial crediticio.

Así pues, si adquieres alguna de sus tarjetas, puedes generar el historial que necesitas para después cambiarla por alguna tarjeta de crédito del banco de tu preferencia. Eso sí, recuerda que debes ser muy organizado con tus pagos, ya que se busca un buen historial, no uno malo.

Otras formas de generar historial crediticio

Quizá no lo sabías, pero hay otras maneras de generar historial crediticio, incluso sin adquirir una tarjeta de una tienda departamental. Hay servicios que reportan al Buró de Crédito, por lo cual el que los recibos estén a tu nombre, y pagues a tiempo todas tus facturas puede ser suficiente para tener historial crediticio.

¿Cuáles son estos servicios? Por ejemplo, el de telefonía o televisión. Se trata de una ventaja, claro, siempre y cuando no contemos con adeudos en alguno de ellos.

Lo más recomendable es empezar a generar el historial crediticio a temprana edad, pero siempre cuidando de no meternos en situaciones financieras que no podamos sobrellevar. Una excelente manera de empezar, es adquirir alguna tarjeta de crédito para estudiantes, ya que sus requisitos y uso son más sencillos.