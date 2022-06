¿Qué es el SIM Swapping, el fraude que puede vaciar tu cuenta bancaria?

Los delincuentes buscan nuevas formas de cometer fraude, aunque a veces también regresan a trucos antiguos, tal es el caso del SIM Swapping, que se trata de una técnica que ya lleva unos años de utilizarse. Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se ha detectado esta técnica nuevamente. Ahora te contamos de qué trata, para que puedas estar atento y evitar ser víctima de este fraude financiero.

¿Qué es el SIM Swapping?

Empecemos por definirlo, el SIM swapping es una técnica con la cual se duplica el SIM o chip del celular. Explicado de otra forma, los delincuentes roban el número telefónico de su víctima, y de esta forma, pueden suplantar su identidad en diferentes plataformas digitales, incluidas las de los bancos.

¿Cómo duplican el SIM del celular?, podrás preguntarte. Hay distintas maneras de hacerlo, de hecho, a través de mentiras, estafadores pueden convencer a trabajadores de empresas telefónicas a transferir los números a tarjetas SIM que ellos controlen. Incluso, pueden convencerte a ti mismo, a través de engaños, de transferir tu número a una nueva tarjeta SIM.

Esto no se hace al azar, generalmente, se escoge una víctima, a la cual se estudia y se reúne información relevante para llevar a cabo el fraude. La forma en que lo hacen, una vez más, es a partir de engaños, como formularios falsos, o con estados de cuenta que han sido tirados a la basura, sin ser triturados antes.

Una forma de saber que tal vez estás a punto de ser su víctima, es si tu teléfono se comporta de forma extraña, por ejemplo, indicar que no tiene cobertura porque no está conectado con tu número a la red de servicio, en especial si es en un lugar donde no hay problemas de señal.

Ocurre entonces que las apps a las que está sincronizado el número envíen un código de verificación a la tarjeta chip falsa y de esa forma, los delincuentes se hagan con tus contraseñas, para así, vaciar las cuentas bancarias.

Cómo evitar ser víctima de SIM Swapping

Entre los consejos que brinda la Condusef para no ser víctima del SIM swapping, está el utilizar la doble autenticación en tus aplicaciones, en especial en las bancarias, en caso de creer que se es víctima de ello, reportarlo tanto a la compañía telefónica como al banco de inmediato, actualizar tus contraseñas y opción de recuperación de cuentas. Además, no olvides triturar tus estados de cuenta antes de desecharlos.