Qué es el pago mínimo de una tarjeta de crédito, ¿conviene?

Cuando adquirimos una tarjeta de crédito, lo primero que debemos tener presente es que es diferente a la de débito. La tarjeta de crédito no es dinero regalado, es dinero prestado que cada mes tenemos que regresar, de ahí que la clave para usarla con inteligencia es llevar un control muy estricto de nuestros gastos y las fechas en que tenemos que pagarla.

Uno de los peores errores financieros que podemos cometer, es dejar que las deudas de nuestra tarjeta de crédito se vuelvan interminables. Tristemente, esto ocurre con frecuencia, por falta de información, tal es el caso del pago mínimo.

Qué es el pago mínimo de la tarjeta de crédito

El pago mínimo de la tarjeta de crédito, de acuerdo con el Banco de México (Banxico) es un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas acumuladas. Generalmente, es un porcentaje del 2% al 5%, según la institución bancaria y el gasto que se tenga.

Se trata del pago mínimo que tendría que hacerse para evitar que tu tarjeta de crédito quede inhabilitada, también evita los intereses moratorios (pero no los intereses ordinarios), cargos extra por falta de pago y no afecta el estatus crediticio. Si bien todos estos son puntos buenos, no es aconsejable caer en el pago mínimo de forma recurrente, porque entonces los montos e intereses incrementan hasta convertirse en una deuda impagable.

Lo que ocurre es que, al no liquidar tu deuda de raíz, esta acumula más y más intereses, hasta alcanzar cifras exorbitantes. Una deuda que quizá fuera de 5 mil pesos, antes de darte cuenta, puede triplicarse y continuar haciéndolo, porque los intereses la incrementan.

Así, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el pago mínimo de la tarjeta de crédito sólo debe usarse en emergencias. No tiene que ser una práctica frecuente, o puede derivar en deudas interminables.

La mejor recomendación será siempre el llevar un buen control de nuestros gastos y no adquirir deudas que no podamos pagar. También que debemos buscar ser puntuales al momento de liquidar nuestras deudas, para evitar el cobro de intereses. Una tarjeta de crédito tiene muchas ventajas, pero debe usarse con responsabilidad.