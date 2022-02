Qué es la constancia de la situación fiscal del SAT y cómo puedo tramitarla

Durante este 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó nuevas medidas y procesos para que los contribuyentes puedan efectuar su ejercicio fiscal de manera correcta, así como para disminuir la evasión fiscal.

Existe un documento, de nombre Constancia de Situación Fiscal del SAT que incluye los datos de identidad, ubicación y características fiscales que integran el archivo, y la cuál puedes tramitar desde la comodidad de tu casa, sin necesidad de ir a las oficinas del organismo.

¿Qué es la constancia de situación fiscal y para qué sirve?

Este es un documento que tiene información del Registro Federal del Contribuyente y la Cédula de Identificación Fiscal, las cuales sirven para que los contribuyentes ya sean personas físicas o morales, conozcan su estatus ante el SAT.

Cómo puedo sacar la constancia del SAT:

Ingresa a https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

Selecciona “EJECUTAR EN LÍNEA”

Registra los datos de autenticación.

Selecciona el botón Generar Constancia.

Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico.

¿Puedo realizar el trámite sin contraseña?

Sí, aunque es necesario que para realizar ese procedimiento descargues la aplicación de SAT ID desde tu dispositivo móvil o también puedes ingresar a satid.sat.gob.mx, luego de ingresar o descargar la app, debes continuar con los siguientes pasos a realizar:

Ingresar su RFC, correo electrónico personal y su número de teléfono móvil (opcional).

Adjuntar o capturar la foto de su identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados.

Grabar un video pronunciando la frase que la aplicación indique y asegurarse que el video sea claro y la frase se escuche correctamente.

Firmar de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia.

Conservar la solicitud firmada con el número de folio asignado; una vez que el trámite sea revisado, las y los usuarios recibirán una respuesta en un máximo de cinco días hábiles posteriores a su solicitud.

SAT: ¿Puedo negociar el adeudo que mantienes con el fisco?

Una de las dudas más comunes entre los contribuyentes es qué sucede en caso de que el SAT te notifique sobre un adeudo qué tú no puedes pagar, ya sea porque no cuentas con el ingreso suficiente o te encuentras desempleado y no puedes pagar, entonces te diremos cuál es la situación que podrás llevar a cabo.

Primero debes acudir con un experto, puedes solicitarla asesoría de un contador, esto con el objetivo de que tengas claro el motivo de tu adeudo y cuáles son las opciones específicas, cabe destacar que en caso de que tengas un adeudo con la autoridad fiscal, el SAT te habrá notificado a través del Buzón Tributario.

Al momento de que confirmes los motivos y la cantidad de dinero que debes, debes considerar que tienes hasta 30 días hábiles para cumplir con el pago, pues de lo contrario serás sancionado con multas, intereses y recargos.