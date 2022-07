Qué es una tarjeta de crédito no bancaria; ventajas y desventajas

Una tarjeta de crédito es muy útil, siempre y cuando se utilice con responsabilidad. Aunque en general para muchos no es difícil sacarlas, porque suelen recibir solicitud de pre-autorizaciones del crédito de diversas instituciones bancarias, para otros puede ser más complicado. Esto depende de diversos factores, entre los que destaca el historial crediticio.

Cuando muchos bancos han negado ya la solicitud de la tarjeta de crédito, quienes están decididos a obtener una, suelen optar por una tarjeta de crédito no bancaria.

Las tarjetas de crédito no bancarias son aquellas que tiendas grandes (generalmente de tipo departamental) ofrecen a sus clientes, y que están destinadas a ser usadas sólo para adquirir sus propios productos. Este tipo de tarjetas es más fácil de obtener, ya que los requisitos son pocos y en ocasiones incluso quienes estén en buró de crédito pueden sacar alguna de estas tarjetas de crédito.

Ahora revisaremos sus ventajas y desventajas, por si estás considerando tramitar alguna. Así podrás saber qué tanto te conviene o no.

Ventajas de una tarjeta de crédito no bancaria

Entre los principales beneficios que otorgan este tipo de tarjetas es que los requisitos para acceder a ellas no son complicados. En general, con ser mayor de edad es suficiente, por lo que se convierten en una opción ideal para quienes busquen generar historial crediticio. Los requisitos pueden variar ligeramente según el tipo de tienda que las ofrezca, pero no resulta muy complicado cubrir el perfil que se requiere.

Asimismo, debido a que es una tarjeta para ser usada en sus tiendas, puede brindar promociones especiales, u otro tipo de beneficios.

Desventajas de una tarjeta de crédito no bancaria

Prácticamente su uso se limita a la tienda o cadena que la ofrece, es decir, no se puede utilizar para adquirir productos de otras marcas o competencias, aunque depende mucho del convenio que se tenga, así como de sus servicios y regulaciones. Por otra parte, debido a que no son emitidas por bancos o instituciones financieras, no se acoplan a las mismas regulaciones y prestaciones.

Te recomendamos leer:

Así, algo relevante a tomar en cuenta es que sus costos e intereses pueden llegar a ser mucho más altos en comparación con las tarjetas emitidas por los bancos, por ejemplo, la tasa promedio para las tarjetas clásicas en México llega a ser del 28% al 65%, pero en el caso de las no bancarias, su tasa de interés mínima promedio es del 70% anual.