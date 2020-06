¡Qué hermosa vista!

“La arquitectura de paisaje es la rama de la arquitectura que se encarga del diseño, la ejecución y la planificación de todos los espacios exteriores”, explica Ernesto López González, gerente de Proyectos de Paisaje del Jardín Botánico de Culiacán, quien comentará sobre este tema de la arquitectura de paisaje o paisajismo.

Primeramente, el experto señala que sus primeros vestigios datan desde las primeras civilizaciones. Los egipcios, griegos y romanos ya tenían sus jardines; en la época medieval y el renacimiento, hasta la actualidad. Siempre ha existido el trabajo y la manipulación del paisaje en las antiguas civilizaciones.





Paisaje

“El paisaje, en una definición sencilla, es prácticamente todo lo que nos rodea, todo lo que vemos a nuestro alrededor”, indica el paisajista. Cuando lo vemos con una intención, cuando volteamos con una mirada intencionada hacia un lugar, automáticamente de un panorama se convierte a un paisaje, ya que está llamando todos nuestros sentidos hacia ese sitio.

El paisaje es subjetivo, se percibe a través de los sentidos, se vive, se toca, se huele, se escucha, se mira, se disfruta. Es percepción, recuerda Ernesto López, que dice una frase sobre el paisaje: “el hombre es cultura, y cultura más territorio es igual a paisaje”. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es paisaje.

Hay algunas definiciones más científicas; por ejemplo, González Bernal dice que el paisaje se describe o define por un fenosistema y un criptosistema, el fenosistema es todo lo que vemos, si es grande, si es chico, si tiene textura, color, etc.; y el criptosistema es algo más difícil de comprender, son relaciones biológicas, los microorganismos, qué habita, qué fauna llega con qué flora.

Hay dos tipos de paisajes: naturales y artificiales o culturales. El paisaje natural es todo aquel paisaje que no ha sido manipulado por la mano del hombre. Los paisajes artificiales o culturales son aquellos que han sido manejados, manipulados o cambiados por el hombre.

Los elementos del paisaje son los elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Los elementos bióticos son todos los elementos que tienen vida; la flora y la fauna entran en estos. Los elementos abióticos son los elementos que no tienen vida y que pueden ser parte de la naturaleza, las rocas, el agua, arcillas, maderas, etc., y que son elementos que pueden ayudar a crear y conformar un bello paisaje. Y los elementos antrópicos son todos aquellos que ha adicionado el ser humano a los paisajes: las bancas, paradas de autobuses, en este caso de los paisajes urbanos, el adoquinado. Todo lo que esté hecho por la mano del hombre.



Flora

En el mundo de la flora se tienen especies nativas y especies exóticas. La vegetación exótica se refiere al hecho de que no son plantas locales, sino que han sido introducidas o son plantas que se han adaptado a las nuevas condiciones del lugar, las nuevas condiciones geográficas, climáticas, etc. La vegetación nativa son aquellas plantas que se dan de manera natural en un sitio, en un lugar, donde se va a realizar arquitectura de paisaje, algún proyecto, es la vegetación que se manifiesta a los alrededores de los proyectos de manera natural.

“En el caso de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la vegetación que es característica a los alrededores es la selva baja caducifólea y la selva baja subcaducifólea”, especifica López González.

Paisaje sustentable

El concepto de sustentabilidad se define como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El paisaje sustentable, en este caso, tendería a buscar el equilibrio entre la ciudad y el paisaje.

El diseño de paisaje que va con la naturaleza, en vez de oponerse a ella, se le denomina paisaje sustentable.

El paisaje sostenible sería el resultado de la acción humana respetuosa con su entorno en todas sus dimensiones.

“El actor protagónico de los diseños sustentable tendrían que ser o vendrían a ser las plantas nativas, porque son las que se manifiestan alrededor de los proyectos, son las plantas que se tendrían que traer a los nuevos proyectos dentro de las ciudades”, enfatiza el paisajista, esto porque son de bajo mantenimiento, de bajo consumo hídrico y las atacan poco las plagas.

El concepto de sustentabilidad dice que se tiene que cumplir con tres esferas de acción: la esfera económica, el aspecto social y el aspecto ecológico. “Cuando se utilizan especies nativas dentro de un proyecto, se cumple con las tres esferas de acción que rige la sustentabilidad”, afirma el experto. En el económico, al momento de reutilizar las especies que se manifiestan en el proyecto, se está ahorrando en un futuro mantenimiento y se está ahorrando en consumo de agua. En el aspecto social, al momento de utilizar las especies nativas que se manifiestan en el lugar, se les da y se les genera identidad a las nuevas generaciones y se les da calidad de vida en los espacios públicos en donde se utilizan las especies que se manifiestan en el proyecto. Y en el aspecto ecológico, por el solo hecho de salvarlas, de no talarlas, de no destruirlas y no sustituirlas por especies que no nos pertenecen, especies exóticas, especies introducidas, con ese simple hecho se está cumpliendo con la esfera de acción ecológica.

¿Por qué tenemos tanto problema con la utilización de las especies nativas? “Resulta que gran parte del problema es que la gente las cataloga como plantas ‘corrientes’, como plantas ‘provenientes del monte’”, dice Alejandro Cabeza. Y es precisamente esa falta de identidad, y entra una cuestión de estatus social, de negación al momento de utilizar este tipo de especies nativas, en donde el estatus social es muy importante, donde dicen, ‘no, ¿cómo voy a usar esas especies corrientes, del monte, en mi casa?, yo no quiero esas plantas ni regaladas’”, lamenta grandemente Ernesto López, ya que, asegura, son las mejores opciones para utilizar en los proyectos. Y agrega que, de acuerdo con Frank Lloyd Wright: “La arquitectura debe de pertenecer al entorno donde va a situarse, y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”.





Diseño de un jardín

Ernesto López González brinda algunos de los aspectos básicos a considerar para planificar y diseñar un jardín.

Uno de los puntos más importantes es conocer el sitio, visitar el lugar, sentirlo, percibirlo y ver cuáles son las necesidades que se tienen.

Se tendrán que definir remates visuales, los mejores lugares para trabajar, los mejores espacios para poder desarrollar el diseño del jardín.

Otro punto muy importante es tomar medidas del terreno. Siempre se necesita tener bien definidas las medidas y dimensiones para trabajar.Así se pueden proponer la especies adecuadas para el tamaño del sitio.

Observar los tipos de colindancias es otro de los puntos. Las colindancias del espacio a trabajar generan sombras debido al movimiento del Sol. Estas sombras generan espacios a trabajar en el punto de qué plantas vamos a utilizar en el proyecto. En las plantas, las hay de sombra y de Sol, por eso es importante la visita del sitio y conocer cuales son los mejores lugares para trabajar en cuanto a la sombra y el asoleamiento del sitio.

Los vientos dominantes también son muy importantes de considerar, porque si, por ejemplo, se usarán especies aromáticas, es muy importante saber hacia donde viajan los vientos, para poder poner de manera estratégica en el paisaje el área donde van a ir estas plantas aromáticas.

Es muy importante analizar qué tipo de suelo hay en el proyecto. Muy comúnmente se encuentran suelos contaminados por elementos residuales de la obra, cal, cemento, escombro, por lo que hay que hacer un mejoramiento del suelo en toda la zona donde va a existir en nuevo jardín.

Hay que elegir el estilo de jardín que se quiere. Hay muchos: acuático, desértico, minimalista, japonés, tropical, de aromáticas, etc.

Y se propone una paleta vegetal para decidir qué plantas se quieren en el proyecto.



Considera

Consejos de diseño a tomar en cuenta al crear un jardín: