Si ya cuentas o estás por sacar una tarjeta de crédito, a lo mejor alguna vez hayas escuchado el concepto "fecha límite de pago", en el caso de que ya tengas una tarjeta seguramente tu banco te informó qué es a lo que te enfrentarás en caso de no efectuar el pago en la fecha límite de pago, si no la has sacado y tienes dudas al respecto, en esta nota nos enfocaremos en contestar la pregunta "¿Qué pasa si pago un día después de la fecha límite?"

Vamos por partes. Primeramente, hay que aprender a diferenciar entre fecha límite de pago y la fecha de corte. En cuanto al primer concepto, se refiere al día en el que deberás cubrir el gasto del monto que has acumulado durante los últimos 30 días, la cual se refleja 20 días después del corte. Por su parte, la fecha de corte es el día del mes en el que la institución bancaria cierra tu cuenta para iniciar un nuevo período de compras y de pago de tarjeta.

Si bien no debes de descuidar ninguna de estas dos fechas, porque ambas son importantes, si lo que quieres es no tener adeudos con tu banco, lo mejor será que apuntes en algún lugar al cual te veas obligado a ver todos los días la fecha límite de pago, ya que, como se dijo antes, será en ese día cuando deberás realizar el pago, puesto que de no hacerlo forzosamente será considerado como un retraso, con lo que te estarías arriesgando a que se te carguen algunos montos adicionales por morosidad.

Que tu tarjeta entre en mora, es decir, lo que en el orden jurídico se considera como un "retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber", te hará acreedor a diferentes tipos de cargos aunados al pago en forma que deberás llevar a cabo, claro está.

¿Cuáles son los tipos de cargos? De acuerdo a lo determinado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), si tu pago se efectúa luego de las fechas limites de pago acordadas por los bancos, estos estarán en el derecho de solicitarte:

Comisiones por pago tardío . Es el recargo que la institución financiera te aplicará automáticamente tras que la fecha limite de pago se haya vencido.

. Es el recargo que la institución financiera te aplicará automáticamente tras que la fecha limite de pago se haya vencido. Cargo por falta de pago . Es un monto adicional por no haber hecho ningún pago en el período de un mes o en la fecha de límite de pago.

. Es un monto adicional por no haber hecho ningún pago en el período de un mes o en la fecha de límite de pago. Comisión por gastos de cobranza. Es el pago que se te imputa por concepto de no hacer el pago en tiempo y forma.

Cabe que tomes en cuenta que una de las cosas que más te puede perjudicar al no hacer el pago en la fecha correspondiente no son los intereses que tendrás que cubrir, sino que tu historial crediticio quedará tocado, lo que a su vez afectará tu cuenta en el Buró de Crédito, lo que en un futuro podrá hacer que un banco rechace tu solicitud si es que quieres sacar una nueva tarjeta de crédito.