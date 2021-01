Si cuentas con una tarjeta Liverpool y siempre has sido puntual con tu pago, alguna vez quizá te hayas cuestionado qué pasaría si por alguna razón se te pasa el pago de esta, es por ello que en esta nota nos encargaremos de dar respuesta a la cuestión "¿Qué pasa si pago un día después mi tarjeta Liverpool?"

De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el número de personas que deciden solicitar una tarjeta de crédito en una tienda departamental cada día va en aumento. de hecho, puede que te sorprenda o no, pero 7 de cada 10 mexicanos hacen uso de ellas, cifras que las convierten en el producto de crédito formal más utilizado en la república mexicana.

¿Tiendas departamentales en México? Hay muchas y sabemos que tú que estás leyendo esto se te vienen a la mente más de un par de ellas. En esta ocasión solamente nos dedicaremos a informarte sobre qué es lo que pasa cuando no realizas el pago de tu tarjeta de Liverpool el día correspondiente.

Primeramente, lo que debes de tener en cuenta, si es que no te lo informaron a la hora de sacarla o simplemente se te olvidó, es que las tarjetas departamentales a diferencia de las bancarias, se regulan de forma comercial y no de manera financiera, de ahí que sea la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la institución encargada de observar la conducta de estos productos expedidos por las tiendas departamentales.

Ahora bien, como todas las tarjetas de cualquier institución financiera, estos plásticos determinan una fecha límite de pago para que tú des los abonos de acuerdo al monto correspondiente al mes de cobro, mismo que se acordó la vez que hiciste uso de la tarjeta para pagar algún producto o servicio dentro de alguna de sus sucursales. El dinero que pagarás estará libre de multas y recargos si es que lo haces el día fijado.

¿Qué pasa si se te pasa la fecha límite de pago? No hay vuelta atrás. Así sea un solo día, se te sumarán recargos, es decir, intereses, los cuales se verán reflejados en el siguiente estado de cuenta. Ten presente que como unos días tienen 30 o 31 días, incluso febrero que varia de 28 a 29 días, los vencimientos pueden cambiarse mes a mes, es por ello que debes de estar muy atento. Cabe mencionar que la comisión por requerimiento de pago en Liverpool es de 379 pesos mexicanos.

¿Y qué pasa más allá? Como te hemos informado en notas anteriores, el atraso de un día, dos o más, hará que tu nombre en el Buró de Crédito se manche, o en otras palabras, tengas una mala nota de retraso en tus pagos. Quizá te pueda parecer exagerado, pero hay que recordar que el Buró no es más que una entidad que se encarga de procesar datos, por lo que no tiene sentimiento y no se podrá apiadar de ti a la hora de ponerte una tachita.

¿Y qué pasa si apareces en el Buró? Si en un futuro quieres conseguir una tarjeta de crédito en un banco o otra tarjeta en otra tienda departamental, la institución muy seguramente checará tu historial crediticio y encontrará que en una ocasión fallaste en tu pago a tiempo, por lo que se verá obligado a rechazar tu solicitud.