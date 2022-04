¿Qué puedo hacer si el SAT no ha realizado mi devolución de saldo a favor de mi ejercicio fiscal?

Estamos a unos cuantos días para que finalice el periodo de la Declaración Anual de las personas físicas del año fiscal 2021, y en el caso de que ya hayas realizado tu ejercicio tributario y ya hayas sido notificado que tienes saldo a favor pero aún no te lo depositan, aquí te explicaremos que hacer.

Las inconsistencias que podrías llegar a tener para recibir tu saldo a favor, es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría rechazar tu devolución del ISR. Sin embargo, existen distintas vías para que puedas salir favorecido.

Es la misma autoridad fiscal quien ha señalado que cuando realizas tu ejercicio fiscal y en pago de tus impuestos, estos son mayores a los que deberías, entonces saldrás beneficiado con saldo a favor y ante esto podrás solicitar una devolución. El problema sería que tu solicitud sea rechazada o en el peor de los casos negada.

Cabe resaltar que en el caso de que tu solicitud salga como ‘rechazada’ no sucede nada malo porque puedes realizar nuevamente el trámite para conseguir la devolución, sin embargo, si recibes una ‘negación’, entonces ya no es posible avanzar.

En caso de que quieras tramitar tu solicitud de saldo a favor, debes ir a la página oficial del Sistema de Administración Tributaria y dirigirte a Solicita tu devolución dentro de la categoría de trámite, por lo que debes tener a la mano tu e.firma y contraseña pues te serán solicitadas.

Deberás tener tus archivos que muestren que eres acreedor a saldo a favor para adjuntarlos en el formulario que debes de llenar con tus datos. Recibirás un acuse de recibo electrónico. Por último, queda darle seguimiento en Consulta tu devolución automática.

En el caso de que tu realices tu solicitud de devolución de saldo a favor y esta siga siendo rechazada, entonces deberás ingresar a revisar tu Buzón Tributario, en donde sea posible tengas una notificación sobre que tu solicitud habrá sido ‘negada’

Cuando esto sucede puedes presentar el recurso de revocación ante el SAT. Éste es un procedimiento de impugnación del Poder Ejecutivo y Administración General Jurídica del Sistema de Administración Tributaria, el cual evaluará la situación. Si la resolución del SAT es favorable para el contribuyente, tendrás tu devolución de saldo a favor. Pero si no hay respuesta favorable, puedes ir a un juicio de nulidad. Sin embargo, este proceso puede durar aproximadamente 2 años y demandará la asistencia de un abogado.

Razones por las que no me devuelven mi saldo a favor:

Cuando el saldo a favor es mayor a 150 mil pesos, la devolución automática no aplica y se debe solicitar la devolución por medio del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

No aplica a contribuyentes que hayan solicitado la devolución de ejercicios fiscales distintos al año de declaración.

No aplica para contribuyentes que presenten su declaración a través de Contraseña y estén obligados a presentarla con e.firma.

Si el contribuyente cuenta con ingresos por negocios o bienes en copropiedad, sociedad conyugal o herencia durante su ejercicio fiscal.

Es importante que los contribuyentes no se desesperen en caso de ver que algunos usuarios ya han recibido su saldo a favor y a ti no, pues el SAT tiene un plazo de hasta 40 días hábiles posteriores a la solicitud, así que en el mejor de los casos, es mejor esperar ese lapso de tiempo antes de preocuparse por el monto que no hay llegado.