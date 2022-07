¿Qué se debe hacer para cancelar una tarjeta de crédito?

Decidir cancelar una tarjeta de crédito es el primer paso, sin embargo, se debe tener presente que a los bancos les gusta emitir tarjetas, no cancelarlas, por lo cual es muy probable que tu institución bancaria no te ponga fácil el proceso. En otras palabras, suele ser un proceso al que se le da muchas vueltas, pero es posible hacerlo más práctico con las siguientes recomendaciones.

Cómo cancelar una tarjeta de crédito fácilmente

Dejar en ceros la tarjeta

Antes de hacerle la petición al banco, asegúrate de que tu tarjeta se encuentra en ceros. Verifica tu estado de cuenta para confirmar si no existe ya ningún adeudo, no debe haber ningún movimiento a favor o en contra. Una vez que esté en ceros el plástico, será más rápido proceder a la cancelación, ya que de esta manera puede haber una cancelación casi inmediata.

Da de baja los pagos domiciliados

Si habías domiciliado el pago de diversos servicios a tu tarjeta de crédito, antes de cancelarla, es importante que des de baja las domiciliaciones que tengas. Esto debido a que la tarjeta debe estar en ceros, por lo que rechazarán tu petición de cancelación si antes no diste de baja estas domiciliaciones.

Solicita la cancelación a tu institución financiera

Una vez que aseguraste ya los anteriores pasos, entonces puedes ir con actitud firme a tu banco y solicitar la cancelación de la tarjeta de crédito. Te van a dar a leer las condiciones de cancelación, pero también es muy probable que intenten convencerte de no cancelar. Tienes que ir preparado para esto. Si estás seguro de la cancelación, insiste, pide un acuse de recibo, confirmación y número de folio.

Entrega la tarjeta

Dependerá de cómo se maneje el banco, pero casi todos te solicitarán que lleves el plástico personalmente, para que después de llenado el formulario, se proceda a la destrucción de la tarjeta.

Te recomendamos leer:

No dejes que te cobren

No te dejes estafar, este es un trámite completamente gratuito, por lo cual ningún banco puede cobrarte penalización o comisión. Sin embargo, para ello debes tener tu tarjeta en ceros y no tener ningún adeudo. Este trámite no puede realizarse si todavía tienes pagos que no has realizado.