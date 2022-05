Qué significa tener clave ‘No Autenticado’ en Buró de Crédito y cómo te afecta

El Buró de Crédito es una herramienta que utilizan las instituciones financieras y bancarias para hacer una revisión al momento de solicitar un crédito o una tarjeta de crédito, con esto ellos podrán revisar si eres un buen candidato para recibir un préstamo.

Es importante señalar, que los bancos o instituciones financieras te piden autorización para revisar tu historial en Buró de Crédito, sin embargo, podría pasar que tus datos ni siquiera aparezca en el Buró, en ese caso de que los datos de quien solicite el crédito no estén registrados en tu historial, saldrá la clave “No Autenticado”, pero ¿qué significa?

“No autenticado” significa que no existe un registro o historial crediticio tuyo, sin embargo, esto no es favorable cuando vas a solicitar un préstamo, ya que las instituciones financieras o bancos necesitan saber si eres un bueno pagador o no.

Existen varios motivos para que pueda suceder esto, aunque esta leyenda puede aparecer por un error, los datos de identificación del usuario a pesar de que cuenten con un historial crediticio.

Asimismo, otra de las razones es que al llenar la solicitud es que proporciones el número de la tarjeta actual que se olvidó agregar las que anteriormente usabas, incluidas las tarjetas departamentales, o bien, omitiste los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito.

Considera que, si alguno de estos datos no aparece, la consulta en Buró de Crédito podría fallar, por ende, para las entidades financieras serías un sujeto no confiable.

En caso de solicites un crédito, pero apareces como “No autenticado”, en Buró de crédito, los bancos podrán negarte el financiamiento, esto a fin de evitar que pase esto, es recomendable que te mantengas al pendiente de tu historial y se encuentra actualizado y ordenado.

Tienes derecho a consultar tu historial crediticio de manera gratuita cada 12 meses, de esta manera podrás estar al pendiente de posibles inconsistencias.

Es importante que te tomes tu tiempo para llenar los formularios de créditos que vayas a solicitar en un futuro, además si la letra es legible se podrá evitar que haya un error al momento que se capture la información crediticia.

Es de vital importancia que mantengas con buen puntaje tu historial crediticio, debido a que esta es tu carta de presentación con las entidades financieras y bancos, con el objetivo de mantenerlo limpio, lo que te permitirá acceder a más créditos.