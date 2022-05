Qué son y cómo evitar los llamados gastos hormiga; aprende a ahorrar

México.- En estos tiempos de pandemia y ante el aumento preocupante de los productos de primera necesidad, es muy importante tener en cuenta saber administrar los recursos y evitar los llamados gastos hormiga.

¿En qué consisten?

Los gastos hormiga son los típicos antojos de un chocolate, un helado, pero también los vicios como cigarrillos, bebidas alcohólicas, salidas nocturnas y las loterías deportivas, por ejemplo, que a simple vista pueden parecer que no generan mucho gasto, pero si haces un cálculo mensual o anual, te vas a llevar una gran sorpresa.

No hay duda para considerar que los gastos hormigas realmente son malos, porque no son imprescindibles, como sí lo es la alimentación o el pago de servicios, por lo que merman tu economía y no permiten ahorrar.

Especialistas en economía

señalan que, más bien, se trata de un deseo más que de una necesidad y al no tenerlo planificado, no lo controlas y la persona termina gastando más de la cuenta.

En este sentido, muchos nos preguntamos cuánto podríamos destinar para los gastos hormiga; en general, no hay un porcentaje básico, pero no debería superar el 5 a 10 por ciento del presupuesto, es decir, de los ingresos que obtenemos cada mes, siempre y cuando ya tienes cubiertos tus gastos fijos y un porcentaje mínimo de ahorro.

También un gasto hormiga puede ser el desayuno que compramos porque olvidamos tomarlo en casa o las golosinas que nos provocan comer durante el día.

Expertos recomiendan escribir una lista de sus gastos mensuales, en la cual incluir una pequeña cantidad fija para los llamados gastos inesperados. Asimismo, es importante que evite realizar esas pequeñas compras espontáneas.

Te recomendamos leer:

Para conocer más

Los gastos hormiga pueden ocasionarnos un dolor de cabeza si no tomamos las previsiones con anticipación. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlos y tratar de llevar un control de los gastos que normalmente realizamos día con día.

Dato

Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero.

Estas, a primera vista, nos parecen irrelevantes (40 pesos no va a cambiar mi situación financiera).

Patrón

Se repiten constantemente, diaria o mensualmente.

La frecuencia puede variar. No los contabilizamos, por lo que suelen pasar desapercibidos.

Artículos

Ejemplos de los gastos que no son primordiales.

Comprar un café diariamente, chicles, galletas, chocolates, cigarrillos, cerveza en un bar.