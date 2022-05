¿Quieres vender tu auto? Debes pagar impuestos al SAT sino podrás tener una multa

Muchas ocasiones planeamos hacer ventas de nuestras propiedades, tales como nuestro vehículo, esto para adquirir un modelo más nuevo o incluso para poder pagar una deuda, sin embargo, poco se conoce que al momento de vender un automóvil es necesario que le informes a la autoridad tributaria.

En México se supone que esta actividad, hablando de ofertar unidades nuevas o usadas, está regulada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es por eso que los vendedores deben notificar a la institución, pues de lo contrario podrían ser acreedores a una multa, recargos o auditorías, que podrían afectar tu historial crediticio.

¿Me pueden multar por no informar al SAT?

En el caso de no informar a la autoridad tributaria sobre dichas transacciones, las multas van desde los mil 400 hasta los 17 mil 370, según el Código Fiscal de la Federación.

Aunque la venta se realice entre particulares, se debe notificar en la declaración anual, aún cuando no se esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y si es el caso, hay que darse de alta. Si la cesión es a una empresa, no hay un cobro de impuestos, siempre y cuando la transacción no supere los 175 mil pesos, que es el monto máximo deducible.

Tarifas del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) autos valor menor a 313 mil 163 pesos, están exentos de este impuesto Cuyo precio ronde entre los 313 mil 163 pesos o 375 mil 795 pesos, la tarifa será de mil 263 pesos vehículos que su precio sea de entre los 439 mil 438 pesos, tendrán que pagar al SAT una cuota de mil 294 pesos.

Te recomendamos leer:

La recomendación para evitar sanciones y desembolsos extra, es justamente realizar ventas para una persona moral. En el caso del adquiriente, únicamente deberá deducir la compra del vehículo en su declaración. Si está dentro del régimen de honorarios, actividad empresarial o de incorporación fiscal, la cual tendrá un límite de máximo 175 mil pesos.

Cabe resaltar que esto solo aplica cuando la negociación es con una compañía, pues al realizar la compra con una persona física, esta no recibe o entrega factura. Según lo establecido con la Ley Contra Lavado de Dinero, toda transacción que se realice por más de 250 mil pesos se mantendrá en análisis por parte del SAT.