RFC a los 18 años: ¿Los jóvenes deberán declarar impuestos ante el SAT?

México.- Con todo y los reclamos, el Congreso de la Unión aprobó la Miscelánea Fiscal 2022, en la que se establece la obligación de los jóvenes mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con ello, surge la duda: ¿los jóvenes tendrán que deberán pagar impuestos al Servicio de la Administración Tributaria (SAT)?}

A pesar de que los legisladores de oposición a la Cuarta Transformación reclamaron la inscripción obligatoria de los mayores de edad al padrón de contribuyentes, los morenistas y partidos aliados lograron avalar el Paquete Fiscal.

Ante ello, muchas dudas han quedado al aire, sobre todo en relación a si los jóvenes, una vez dados de alta en el RFC, tendrán que pagar impuestos al órgano autónomo fiscalizador de México.

Al respecto, en entrevista para W Radio, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dejó en claro que únicamente los jóvenes que trabajen serán los que tengan que rendir cuentas al organismo.

Para ejemplificarlo, la funcionaria comparó la inscripción al RFC a la tramitación de la credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual no se usa formalmente sino hasta que se tienen elecciones.

“De hecho muchos jóvenes ya lo hacen para sacar su cédula, por ejemplo y les piden su RFC y su FIEL y ya no tienen que hacer absolutamente nada, ni declarar ni avisar, nada, nada. Es como tu INE, mientras no haya elecciones no votas. Pero no vas a pagar hasta que tengas un empleo, un ingreso formal“, precisó Buenrostro.

Reserva al Código Fiscal Federal

Cabe mencionar que, la semana pasada al aprobar la Cámara de Diputados el Paquete Fiscal para el próximo año, los legisladores presentaron una reserva al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación a fin de que los jóvenes que decidan no inscribirse al RFC no reciban sanción alguna.

Lo anterior luego de que hubieran amplios señalamientos hacia la política fiscal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificando dichas acciones como "terrorismo fiscal", asegurando que lo que busca la actual administración es recaudar el mayor ingreso posible mediante los impuestos y poder invertir en sus proyectos prioritarios.