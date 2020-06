Rechazan préstamo de más de mil millones del Gobierno Federal

México.- Aunque el gobierno federal, tiene capacidad de endeudamiento para este año, la aprobación del préstamo de más de mil millones de pesos por el Banco Mundial para México es una gran contradicción por parte del gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que, durante su mandato no endeudaría al país.

Así lo manifestaron los legisladores locales, Sergio Jacobo del PRI y Jorge Villalobos del PAN, quienes abundaron en que, el prestamos autorizado no ha sido transparentados desde el inicio del proceso pues, la federación no había informado al respecto hasta que fue cuestionada por los medios de comunicación.

El legislador priista, rechazó que, el endeudamiento se haya dado como un requisito de rutina y no para destinarlo a las cuestiones emergentes de la pandemia, tanto económicas como de salud.

El dijo durante todo su gobierno que no contrataría deuda pública y lo está haciendo, es una clara incongruencia, si bien, el país tiene capacidad de endeudamiento y se ha recomendado que lo haga para afrontar los efectos de la pandemia, se dijo que, este recurso no será para apoyar el rescate económico de la contingencia”, dijo.

Por su parte, el panista, Villalobos Seañez dijo que ante la incertidumbre y falta de claridad sobre la aplicación de este préstamo se deberá vigilar detalladamente sobre qué destino tengan estos recursos, pues, aunque en otro panorama debería ser necesario recurrir a dicho préstamo, el gobierno de AMLO no aclaró para que, lo pidió.

No sabemos si estos fondos son utilizados para abatir la pandemia, es necesario, toda ayuda para combatir los efectos de la pandemia, lo es, pero eso no está en cuestión lo que se critica es un manejo muy irresponsable y la mentira que expresa el presidente sobre que, no pediría prestamos”, dijo.