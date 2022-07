Recortaría Meta hasta 10% de sus empleados

Nueva York, Estados Unidos 27-Jul-2022 .-Los empleados de Facebook se preparan para recortes, después de que la compañía planea aumentar el desempeño y "transicionar" a cualquiera que no lo hiciera, informó Business Insider.

Los recortes en el número de empleados en Facebook podrían llegar a 10 por ciento este año, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones a nivel de director. La jefa de recursos humanos de Meta, Lori Goler, envió un memorando sugiriendo recortes a los empleados que no podían cumplir con las expectativas.

Goler agregó que la transición de personas de bajo rendimiento fuera de Meta era "lo correcto". "Todavía no ha comenzado", dijo un empleado a Insider sobre los recortes, "pero está por llegar".

Otro empleado describió la sensación de una "cacería de brujas" en el trabajo en la que los gerentes de ingeniería parecen estar buscando personas para cortar, ya que de repente y con frecuencia mencionan las expectativas de desempeño en los mensajes del equipo.

Otro empleado dijo que Meta les hizo recientemente una "oferta para dejar" la empresa, esencialmente un paquete de indemnización negociado. Esta persona aceptó el trato, en lugar de esperar a que lo cortaran a finales de este año.

Las personas que hablaron con Insider pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la empresa. "No tenemos planes de despidos en este momento", dijo un vocero de Meta.

"Cualquier empresa que quiera tener un impacto duradero debe practicar la priorización disciplinada y trabajar con un alto nivel de intensidad para alcanzar las metas", agregó el vocero. "Los informes sobre estos esfuerzos son consistentes con este enfoque y lo que ya hemos compartido públicamente sobre nuestro estilo operativo".

El memorando de Goler instruyó a los gerentes a crear equipos de alto rendimiento, priorizar despiadadamente y aprovechar al máximo el tiempo sincrónico y asincrónico con los equipos, según un empleado que vio el memorando. Facebook espera los resultados trimestrales para conocer la salud e la empresaLos empleados e inversionistas obtendrán más pistas sobre la salud del negocio de Facebook cuando informe su desempeño financiero del segundo trimestre este miércoles.

Las acciones tecnológicas han experimentado una caída generalizada en medio de la inflación y los temores de una recesión.

Las acciones de Facebook han caído 40 por ciento en solo seis meses, ya que enfrenta desafíos publicitarios provocados por los cambios de privacidad de Apple y profundizados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su segmento de metaverso perdió 10 mil millones de dólares en un año.

Facebook, que el año pasado cambió su nombre a Meta Platforms, contrató agresivamente en los últimos dos años. Tenía más de 78 mil empleados en marzo, un aumento de alrededor del 30 por ciento con respecto al año anterior.

La empresa quería mantenerse al día con la demanda de los consumidores en medio de la pandemia y rehacerse como la empresa que construye "el metaverso", un mundo digital inmersivo que Mark Zuckerberg ve como el futuro.Meta busca despedir a empleados que no trabajen en equipoA fines del mes pasado, Mark Zuckerberg dijo durante una sesión semanal de preguntas y respuestas que la compañía establecería "objetivos más agresivos" en un esfuerzo por eliminar a los empleados que no pudieran cumplirlos.

Casi al mismo tiempo, Chris Cox, director de productos de Facebook, envió un memorándum en el que decía que la empresa utilizaría "equipos más eficientes y con mejor ejecución".

Hace dos semanas, el jefe de ingeniería de Facebook, Maher Saba, ordenó a todos los gerentes en un mensaje interno que compilaran los nombres de las personas en sus equipos que se consideraban con un desempeño bajo o incluso "neutral" para enviarlos a la empresa para su revisión y luego ponerlos en una lista.

"Si un subordinado directo se está estancando o tiene un rendimiento bajo, no es lo que necesitamos; le está fallando a esta empresa", dijo Saba. "Como gerente, no puede permitir que alguien sea neutral o negativo para Meta", agregó.