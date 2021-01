Recuperación económica de Estados Unidos beneficiaría a México

México.- El ambicioso plan que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 1.9 billones de dólares para recuperar la economía en dicho país y frenar el impacto de la pandemia Covid-19 tendrá, a su vez, un impacto positivo para que pueda reflotar la economía en México.

Bendreff Desilius Augustin, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, señaló lo anterior; sin embargo, considera que México tiene que estar capacitado y listo para poder ser suficientemente competitivo y atraer mayor inversión directa que sobreponga el desempleo en una crisis como la que vive actualmente.

De acuerdo con el Inegi, la tasa de desocupación cayó en el último mes del año 2020. En diciembre registró 4.4 por ciento, en comparación con el 4.5 por ciento registrado en noviembre.

Efectos económicos

Bendreff Desilius Augustin, experto en economía, opinó que Joe Biden es un presidente que, por lo menos, tiene un discurso diferente. Agregó que uno de sus primeros actos fue detener el muro fronterizo que está construyendo dicho país, por orden de Donald Trump.

Consideró que ese muro no solo representa un muro para los inmigrantes, sino que es un muro político, "entonces, creo que es bueno", apuntó. Desde el punto de vista económico, Desilius Augustin añadió que el T-MEC va a seguir, y el Gobierno americano pondrá énfasis en la relación económica bilateral.

"Lo bueno es que este semestre acaban de pronosticar que, con todas las medidas que va a tomar el Gobierno de Biden, donde ha solicitado 1.9 millones de dólares para múltiples negocios, para las familias, para atacar el coronavirus... Toda esta gama de financiación va a tener un impacto positivo también en la economía mexicana, sabiendo que México realiza casi 86 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos".

No obstante, el académico de La Salle dijo que hay un trabajo que debe hacer México desde adentro: se deben tener las capacidades suficientes para poder ser muy competitivos a nivel internacional.

"Estamos hablando de que la economía americana posiblemente puede crecer 6 por ciento este año, estamos hablando de un crecimiento que no se ha visto en estos últimos años, esto va a tener un impacto positivo en la economía mexicana, tanto a nivel de exportación como de la inversión directa", reafirmó.

Outsourcing

Desde que inició el Gobierno de López Obrador, se ha manifestado sobre erradicar el trabajo por outsourcing, también conocido como régimen de subcontratación o prestación de servicios. Se trata de una figura jurídica y fiscal que permite a un patrón contratar a través de una empresa externa y de manera indirecta los servicios de uno o varios trabajadores, sin ofrecer todos los derechos laborales de este país.

En este sentido, Bendreff Desilius Augustin, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, consideró que actualmente se tendrían que revisar estas propuestas, para poder ver qué tanto va a afectar la inversión extranjera directa en México.

"Hay que saber que Estados Unidos sigue siendo uno de los países que más invierte en México, y si esta decisión va a afectar la entrada de proyectos financieros, yo creo que tendrán que revisarlo en ese sentido. Este año, debido al Covid-19, incluso desde el 2020, el país no ha crecido, incluso no solo no ha crecido, ha habido un decrecimiento. No creo que actualmente estemos en posición de prohibir por medio de un asunto de este tamaño, que podría impedir la entrada de recursos financieros", consideró el especialista.

Trabas y recuperación

Agregó que si el outsourcing ayuda a que entren más recursos financieros y, al mismo tiempo, ayuda a reducir las tasas de desempleo en un momento tan crucial para la economía mundial, las autoridades tienen que revisar esta pronunciación, no para dejar el espacio libre, sino para facilitar la entrada de inversión extranjera directa en el país.

"Lo necesitamos mucho. No es fácil, tenemos una tasa de desempleo bastante alto y seguimos todavía con el Covid-19 todavía los próximos seis meses. No se sabe cómo nos vamos a recuperar rápido, entonces, desde ahorita. Creo que no hay mucho tiempo, tenemos que revisar estas participaciones para ver qué tanto ayuda o no en la recuperación de la economía", expuso.