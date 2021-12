Recuperación económica de México podrá darse en forma de "W": IMCP

México.- El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que la recuperación en materia económica en México, tras las crisis generadas por la pandemia de Covid-19, podría darse en forma de "W"´.

Lo anterior al señalar que el pasado mes de noviembre del presente año el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) tuvo una caída de 2.09% comparada con el mes de octubre del año en curso.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto O'Farril, expuso que la reducción que se dio el mes pasado se encuentra enmarcada en el subcomponente de la situación actual que viene presentándose desde hace algunos meses, por lo que refirió que ello puede indicar que la recuperación económica de México podría darse en forma de W.

“Esta caída que también se percibe en el subcomponente de la situación actual desde hace varios meses, por la experiencia histórica que tenemos en el indicador, nos llevaría a pensar que, probablemente, estemos asomándonos a un escenario de una “W” en la recuperación económica”, explicó.

De acuerdo con los datos del IMPC, el descenso del IMCE en noviembre fue a consecuencia de un segundo declive consecutivo en el componente que mide la situación presente, el cual disminuyó 0.41% respecto a octubre; y también el que mide el contexto futuro, el cual representa el próximo semestre, mismo que también cayó 3.89%.

El organismo señaló que, según las respuestas del gremio de los contadores, los principales factores que han limitado el crecimiento de la economía mexicana son la pandemia de Covid-19, así como la inseguridad en el territorio nacional y la corrupción.

Asimismo, O'Farril precisó que los componentes que impiden los negocios en la república mexicana están relacionados, de alguna manera, con la posibilidad de que México tenga una recuperación en W.

No obstante, señaló que dicho factor no es el único, ya que advirtió que otros se vinculan a la contratación en el gasto de inversión fija, al sentenciar que si "no hay inversión, no puede haber crecimiento".

Aunado a ello, puntualizó que se siguen presentando los cuellos de botella y la escasez de suministros a nivel internacional, lo que viene a sumarse a la inflación creciente que ya rebasó el 7% y la falta de respeto al Estado de Derecho de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con iniciativas como la reforma eléctrica.