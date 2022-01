Refinería Dos Bocas costaría 40% más de lo esperado y con retrasos: Bloomberg

Pero la refinería Dos Bocas no es la única planta de Pemex que costará más de lo estimado en un principio, pues la petrolera tuvo que pagar más del doble de precio anunciado para la compra de la refinería en Deer Park , Texas, que terminó costando más de mil 500 millones de dólares.

" Es posible que el proyecto no produzca un solo galón de gasolina en 2022 y podría producir solo cantidades limitadas de combustible durante varios años después, según algunos analistas", señaló Bloomberg.

La megaobra del gobierno de AMLO, que resulta crucial para el objetivo de Pemex de no exportar más petróleo en 2023 para que México alcance la autosuficiencia en el suministro de combustibles, atraviesa dificultades que podrían retrasar su inauguració n.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.