Reforma eléctrica de AMLO busca servicio eléctrico más barato: CFE

México.- De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por objetivo garantizar el suministro de energía al costo más bajo posible en el marco de un modelo sostenible.

En la "Reunión Internacional de Verano de Potencia y Aplicaciones Industriales y la 30 Reunión Internacional de Otoño de Comunicaciones, Computación y Electrónica", el director corporativo de Operaciones de la CFE, Carlos Morales, reveló que en el gobierno federal pasado se dieron permisos de generación eléctrica indiscriminadamente a privados.

Lo anterior, acusó, sin tomar en cuenta si existía o no demanda en la zona o si se contaba con la infraestructura que se requería para transportar la energía eléctrica producida por dichas empresas del sector privado.

Leer más: Si no aprueban reforma eléctrica serán salinistas: AMLO lanza advertencia a diputados del PRI

En este mismo tenor, Guillermo Nevárez, director general de CFE Distribución, dio a conocer que, en la actualidad, la empresa productora del Estado mexicano cuenta con 46.5 millones de clientes con un porcentaje de electrificación del 99.08%, en tanto que registra un aumento anual de entre 3.5% y 4%, es decir, cada año se suman al servicio alrededor de un millón y medio de clientes nuevos.

Por su parte, el subdirector de Negocios No Regulados, José Manuel Mendoza señaló que a pesar de que la CFE tiene los costos más bajos totales de generación, las normas contempladas por la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto impiden que la compañía compita en condiciones de igualdad con las privadas, al darle a estas ventajas por no usar combustibles fósiles.

Leer más: No es conmigo, es con la gente: Dice AMLO al PRI ante intención de no avalar reforma eléctrica

La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión se encuentra pendiente de aprobación, aunque los grupos parlamentarios opositores a la Cuarta Transformación han advertido que no darán su voto a favor de esta si no se llevan a cabo modificaciones, ya que han acusado que la misma perjudicará la economía de las familias en México y traerá múltiples demandas al Estado mexicano por no respetar acuerdos tanto ambientales como económicos, entre ellos los referidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).