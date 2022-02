Reforma eléctrica de AMLO, contraria a los compromisos ambientales de México: CCE

México.- Este martes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió sobre el impacto negativo que tendría en materia de reducción de la huella de carbono de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior tras señalar que si bien el progreso en criterios ambientales, sociales y gobernanza (ASG) debe provenir de la iniciativa privada y no del gobierno federal, la iniciativa de enmienda interpuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal significará un retroceso en este sentido.

Durante su participación en la mesa redonda "Guías de Implementación GTA2030: Inversión Sostenible", el director general de planeación del Consejo Coordinador Empresarial, Odracir Barquera, dio a conocer que existe un estudio del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos donde se advierte que, "de aprobarse la reforma en los términos en los que está, se estarían incrementando en 62.5 por ciento las emisiones de dióxido de carbono”.

El directivo indicó que con ello, México ya tendría 65% más de emisiones contaminantes con la que se encuentra comprometido a nivel internacional bajo el Acuerdo de París, recordando que el país se comprometió, de aquí a 2030, a disminuir, únicamente por generación eléctrica, 31% de las emisiones, por lo que la nación estaría yendo del lado contrario.

“No hay manera de que con esta reforma se puedan alcanzar las metas, ya de por sí están difíciles con las decisiones que se han venido tomando, esto te llevaría totalmente para atrás y no habría dinero que alcance. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene capacidad para invertir en infraestructura y se necesitan en los siguientes diez años 840 mil millones de pesos para poder alcanzar las metas que tenemos con el Acuerdo de París, no habría forma, te tumbaría todo el esfuerzo", expuso.

En este sentido, el directivo del CCE añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no cuenta con la capacidad para poder invertir en infraestructura, por lo que resultarían inviables las metas en cuidado del medio ambiente que tiene la república mexicana.

El pasado 31 de enero del presente año comenzó la tercer semana de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que se celebra en el Congreso de la Unión, donde han sido invitados expertos, representantes de la iniciativa privada y pública, así como académicos y legisladores.