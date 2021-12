Reforma eléctrica de AMLO necesitará inversiones mínimas de 2 mil mdd anuales: CCE

México.- La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador requerirá una inversión mínima de 2 mil millones de dólares anuales por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder cubrir la demanda eléctrica de México, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Desde la última semana del mes de octubre del presente año, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa en materia eléctrica mediante la que pretende fortalecer a la CFE frente a las empresas del sector privado públicas y privadas.

En conferencia de prensa, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que a los empresarios no les interesa la discusión política que ha provocado el proyecto de reforma constitucional.

En este sentido, Salazar Lomelín sentenció que si el gobierno del presidente López Obrador quiere sostener la inversión en el sector eléctrico, puesto que la "contrarreforma eléctrica" busca limitar los recursos de las compañías privadas, necesitará para ello "una cantidad impresionantes de inversiones".

En este marco, el líder empresarial expuso que por cada punto del Producto Interno Bruto (PIB) se requerirá una inversión de 2 mil millones de dólares en el sector de producción eléctrica de forma anual, puesto que generará cada gigavatio de capacidad tiene un costo de aproximadamente mil millones de dólares. Lo anterior, señaló, a consecuencia de que en los últimos 5 años el gobierno federal no ha invertido en una nueva generadora eléctrica pública.

Carlos Salazar Lomelín señaló que es más barato producir energía por parte de las empresas privadas frente a las públicas, dejando en claro que el problema no reside en que el sector público no sepa producir energía, sino que este cuenta con tecnologías más antiguas.

"No hay duda que es más barato producir electricidad del lado privado, no porque no sepan o genera electricidad que del lado público, es porque si duda tienes tecnologías más antiguas, tienen situaciones de personal es mucho más antiguas también, lo cual conlleva a prestaciones que se van formando a partir de muchísimos años", explicó.

Es por esa razón, precisó, que el costo laboral sea mucho mayor del lado público que del privado, lo que a su vez provoca que la generación de electricidad sea más cara en el primero que en el segundo.

El titular del CCE recordó que de 2013, desde que se aprobó la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, la iniciativa privada ha invertido 44 mil millones de dólares; en tanto que el gobierno únicamente ha aportado 13 mil millones de dólares.